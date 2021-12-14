О проблемах компаний холдинга "Агромарс" на украинском рынке говорят уже давно: кормовые заводы прекратили производство, а птицеводы простаивают.

Киев. 14 декабря. УНИАН. Представители агробизнеса, предприятия которых могут потерять средства из-за банкротства компаний холдинга "Агромарс", осветили реальное положение вещей и поделились планами относительно дальнейших своих действий как кредиторов.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в УНИАН.

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании ООО "Цехаве протеин" Владимир Шрамко; представитель Royal Agrifirm Group и Theeuwes Holding в Украине Йоханнес Ванденбоорн; директор ООО "Агро Вест" Валентин Ренчковский; представитель фермерских хозяйств "Липоворожское" и "Агриатик" Владислав Нагорняк; владелец ООО "ГСПД" Александр Дерий; руководитель АО "Фама Украина" Светлана Руденко.

Как сообщили участники пресс-конференции, в отношении компаний холдинга "Агромарс" - ООО "Бориспольский комбикормовый завод", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Курганский бройлер", ООО "Завод Киевкомбикорм" - сейчас инициированы процедуры банкротства.

"Все эти дела инициированы одним кредитором - "Буддевелопмент Киев", - уточнила руководитель АО "Фама Украина" Светлана Руденко.

Она сообщила, что кредитор, согласно договору купли-продажи, должен был получить долю в уставном капитале ООО "Грандисон", поэтому перечислил средства на счет предприятия "Комплекс Агромарс", однако последнее не выполнило свои обязательства, вследствие чего возникла задолженность. Другие компании холдинга выступали поручителями этого договора.

"При этом данная компания "Комплекс Агромарс" не является участником того предприятия, часть которого продает, что выглядит довольно странно", - отметила Руденко.

В свою очередь представитель Royal Agrifirm Group и Theeuwes Holding в Украине Йоханнес Ванденбоорн отметил, что Украина на мировом фоне имеет низкую оценку эффективности и сложности судебных процедур и затрат времени на них. Это означает, что должникам несложно избегать уплаты долгов, сегодня банкротить один бизнес, а завтра открывать новый.

Также представители агробизнеса рассказали об особенностях своего сотрудничества с агрохолдингом "Агромарс".

В частности, представитель фермерских хозяйств "Липоворожское" и "Агриатик" Владислав Нагорняк сообщил, что его компании, которые выращивали и поставляли зерновые культуры компаниям группы "Агромарс", пострадали из-за неуплаты "Агромарсом" своей задолженности. Переговоры не увенчались успехом, компании выиграли все судебные инстанции, чтобы получить средства. Нагорняк разделил опасения относительно инициированных процедур банкротств и отметил, что поскольку в декабре 2019 года "Агромарс" получил кредит в размере 250 млн грн, за который заставил имущество "Бориспольского комбикормового завода", ликвидного имущества для погашения долгов у холдинга сейчас почти нет.

Генеральный директор компании ООО "Цехаве протеин" Владимир Шрамко столкнулся с похожей проблемой.

"На сегодня мы имеем задолженность от "Агромарса", которая составляет более 10 млн грн. Мы прислушивались к своему партнеру и дали им отсрочку платежей, согласились делать скидку, но это все привело к суду. Мы выиграли все суды и сейчас начали исполнительные производства. На одном из таких производств владелец "Агромарса" пообещал начать выплачивать средства, но это все были лишь обещания", - сообщил Шрамко.

По словам директора ООО "Агро Вест" Валентина Ренчковского, компаний, пострадавших в результате взаимодействия с "Агромарсом" довольно много, некоторые даже полностью обанкротились.

Представители украинских агропредприятий, которые сотрудничали с агрохолдингом, заявили, что и в дальнейшем будут действовать в рамках закона и возвращать свои средства, которые им задолжал "Агромарс".

Справка УНИАН. "Агромарс" - один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята"), владельцами которого являются Евгений и Марина Сигал. Главное производство холдинга находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.). Предприятие остановило производство курятины в январе 2021 года из-за нерентабельности.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/110074-press-konferenciya-v-unian-agrobiznes-obespokoen-soobshcheniyami-ob-iniciirovanii-procedury-bankrotstva-ryada-kompaniy-holdinga-agromars.html

Автор: Иван Бойко