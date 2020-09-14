По словам участников пресс-конференции, в случае отсутствия движения по решению наболевших вопросов, автотранспортные предприятия готовы провести общегосударственную забастовку.

Киев. 14 сентября. УНИАН. Представители автомобильных перевозчиков призывают власть решить ряд системных проблем в отрасли, в частности, заняться нелегальными перевозками, урегулированием вопроса о возмещении за льготные перевозки, проблемой разрешений на грузовые автоперевозки, и в связи с этим намерены провести 8 октября 2020 года Всеукраинский Форум автомобилистов при участии министерств и депутатов.

Об этом заявил во время пресс-конференции в УНИАН глава Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш.

«Проблемы автотранспортной отрасли мы хотим обсудить на Всеукраинском Форуме автомобилистов при участии министерств и депутатов. Мы поддерживаем усилия Министерства соцполитики относительно урегулирования вопроса перевозки льготных категорий граждан. Эти и другие вопросы мы намерены обсудить на форуме», - сказал он.

Климпуш подчеркнул, что отсутствие четких подходов к обеспечению функционирования автотранспорта привело к упадку отрасли.

«Более 3 месяцев были запрещены перевозки, в связи с чем пассажиропоток значительно упал. Мы обращались к правительству с просьбой поддержать нашу отрасль, но так и не дождались конкретных шагов», - отметил он.

Кроме того, по словам Климпуша, сегодня накопился ряд проблем, в частности, рынок заполнили нелегальные перевозчики относительно которых не предпринимается никаких шагов.

«Также отсутствует компенсация за осуществление перевозок льготных категорий граждан. Сегодня сложилась критическая ситуация с обеспечением разрешений на перевозки в другие страны. Также отсутствует нормативное урегулирование внедрения европейских норм допуску к рынку, отсутствуют кредитные программы для пополнения транспортного парка. Более того, до сих пор не урегулирован рынок такси и перевозок на заказ», - сказал он.

Президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко отметил, что уже 15-20 октября заканчиваются польские разрешения на грузовые перевозки.

«За 9 месяцев не были проведены переговоры со странами, которые нас интересуют. Только Венгрия недавно дала 900 разрешений. Наши обращения не дают результатов по другим направлениям… Также мы предлагаем систему квотирования разрешений на перевозки, что позволит обеспечить прозрачные правила», - сказал Костюченко.

Председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимир Вакуленко, подчеркнул, что теневой объем нелегальных перевозок составляет около 40 млрд грн в год с учетом таксомоторных перевозок, а бюджет недополучает около 15 млрд грн.

«Мы перевозим ежедневно от 5 до 6 млн пассажиров. Если бы эти средства шли на развитие отрасли, то люди не ездили бы в ужасных условиях, и не было бы такой высокой смертности. Кроме этого, в государстве не урегулирован вопрос о возмещении льготных перевозок…Нерешенные проблемы будут рассмотрены на общегосударственном совещании. За эти годы мы уже наслушались обещаний. У нас осталось только одно – проведение общегосударственной забастовки, если после совещания не будет движения по решению наболевших вопросов», - сказала он.

Вакуленко акцентировал, что уже 20 лет нет программы развития автомобильного транспорта.

Глава «Украинской таксомоторной ассоциации» Андрей Антонюк в ходе пресс-конференции добавил, что в Украину с 2017 года начали приходить иностранные посредники, которые обещали улучшение на рынке такси.

«Однако качество и безопасность услуг перевозок, а также качество водителей ухудшилось. При этом заработки водителей уменьшились, а заработки посредников улучшились. Сейчас Мининфраструктуры пиарится, что разрабатывают законопроект о такси, который должен навести порядок в этих вопросах», - сказал он.

Но на практике, по словам Андрея Антонюка, власти поддерживают нелегальные перевозки пассажиров.

«Сейчас написали законопроект под нелегальных перевозчиков: чтобы иностранные компании не платили налоги в Украине и не несли ответственности перед пассажирами и водителями, которые не смогут обратиться в украинские суды для защиты своих прав… Иностранная компания сможет работать в Украине без оформления здесь юридического лица», - сказал Антонюк.

В пресс-конференции приняли участие: Глава Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш; Президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко; Глава профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимир Вакуленко; Представитель Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне Виктор Гербеда; Глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик; Первый вице-президент ГО «Украинский транспортный союз» Владимир Балин; Глава ГО «Украинская таксомоторная ассоциация» Андрей Антонюк.

Коротко о ситуации. Отрасль автомобильных пассажирских перевозок годами накапливала нерешенные проблемные вопросы, а органы власти, которые должны были нормативно обеспечивать ее деятельность, не принимали необходимых изменений в автотранспортном законодательстве. Действующая власть также не решает проблемы отрасли. Ни одно из требований стачечного комитета АСМАП Украины, которые были озвучены и переданы представителям власти во время проведения предупредительной акции в феврале этого года - не решены.

Во время пресс-конференции обсуждались следующие вопросы: о необходимости получения дополнительных квот разрешений на осуществление заграничных перевозок; о борьбе с нелегальными перевозчиками; о состоянии профессиональной компетентности водителей с целью снижения аварийности на автомобильных дорогах; о законодательном обеспечении предпринимательской и профессиональной деятельности в автомобильной отрасли и другие.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/99743-press-konferenciya-v-unian-sostoyanie-avtotransportnoy-otrasli-ukrainy-na-grani-ekonomicheskogo-kraha-kakie-srochnye-resheniya-dolzhna-prinyat-vlast.html

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Автор: УНИАН