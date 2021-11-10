Посещаемость ТРЦ снизилась примерно на 50%. Продажи некоторых магазинов упали почти на 80%.

Киев. 10 ноября. УНИАН. Представители бизнеса презентовали первые результаты работы ритейла и торгово-развлекательных комплексов во время действия карантинных ограничений.

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук отметил, что процент вакцинированных, хоть и постепенно увеличивается, но крайне мал для полноценной работы ТРЦ и непродовольственных магазинов.

"Мы сейчас работаем с большими убытками, в результате чего значительные средства недополучает госбюджет", - отметил глава Ассоциации ритейлеров.

Кроме того, он добавил, что, по результатам исследований Ассоциации, одна из крупных компаний фэшн-ритейла за месяц пребывания в "красной" зоне недоплатит около 40 млн грн налогов в госбюджет.

Как сообщил Жук, по инициативе Ассоциации ритейлеров и Совета торговых центров Украины открыли примерно 100 пунктов вакцинации. По состоянию на сегодня около миллиона граждан вакцинировались в этих пунктах.

В свою очередь, председатель правления Совета торговых центров Максим Гаврюшин добавил, что первые пункты вакцинации в ТРЦ начали открываться еще в мае.

"В торговых центрах, где большой трафик посетителей, около тысячи человек могут пройти вакцинацию при условии наличия вакцин и достаточного количества медперсонала", - отметил Гаврюшин.

Что касается торговых центров, которые проработали в "красной" зоне две-три недели, то их посещаемость снизилась на 30-50% в разных регионах, отметил председатель Совета ТЦ.

"В целом мы видим, что товарооборот арендаторов уменьшается быстрее, чем посещаемость ТЦ. И мы предполагаем, что в ноябре товарооборот снизится на 60-70% по сравнению с периодом, когда еще не была введена "красная" зона. И это существенно повлияет на бизнес и налоги, которые он должен платить", - сказал Гаврюшин.

Представители Ассоциации ритейлеров и Совета торговых центров Украины обращаются в органы власти с такими просьбами:

- обеспечить пункты вакцинации надлежащим количеством медицинских работников;

- перед тем, как вводить определенные ограничения, консультироваться с представителями ритейла и проводить те мероприятия, которые, с одной стороны, обеспечат безопасность граждан, с другой – дадут возможность эффективно работать ритейлу;

- проанализировать работу всех пунктов вакцинации и те, которые принимают малое количество граждан, находятся в неудобных местах и т.д., перенести в ТЦ;

- разрешить посещать ТРЦ и непродовольственные магазины не только тем гражданам, которые имеют две дозы вакцины, но и одну.

Фото: https://photo.unian.net/theme/109324-press-konferenciya-v-unian-na-temu-pervye-rezultaty-raboty-riteyla-i-trc-vo-vremya-karantina.html

Как сообщал УНИАН, "красный" уровень эпидопасности предусматривает запрет работы ТРЦ и непродовольственных рынков и магазинов. Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

Автор: Алёна Кириченко