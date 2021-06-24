По словам участников круглого стола, ни одна большая европейская компания не придет в Украину из-за больших налогов, а чем больше будет игроков, тем лучше будет работать рынок.

Киев. 24 июня. УНИАН. Представители игорного бизнеса считают несправедливыми высокие ставки налогообложения, из-за чего нет возможности привлечь инвестиции в эту сферу и сделать рынок в Украине перспективным, контролируемым, конкурентным и прозрачным.

Об этом заявил во время круглого стола в УНИАН глава правления GC-UA и директор CIS SIGMAGroup Денис Дзюбенко.

«Международная практика говорит о том, что достаточно сложно запрещать и полностью контролировать нелегальный сегмент азартных игр, особенно в онлайн. Высокие ставки налогообложения, в том числе налог на выигрыш, будут зеленым коридором для оперирования офшорных компаний в онлайн и открытия нелегальных игровых залов, которые не контролирует государство. Это большие социальные риски. Поэтому нужно создавать прозрачные правила, чтобы рынок был контролированным и белым», - отметил Дзюбенко.

По его словам, налога на выигрыш практически нигде в мире нет, поскольку это приводит к игре на нелегальных площадках, где такой налог отсутствует и, соответственно, клиенту выгоднее всегда играть на таких платформах.

«Государство получит только плюсы от решения снизить ставки налогообложения. Это регулированный рынок, огромный поток туристов, которые будут приезжать в случае отсутствия дополнительных налогов, которые есть сейчас в Грузии, Беларуси и других соседних странах» - подчеркнул Дзюбенко.

Представитель «First Casino Украина» Наталия Естафьева сказала, что основная проблематика, которая сейчас существует у игорного бизнеса – это основные налоги, а именно: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и налог на прибыль предприятий.

По ее словам, государство должно предоставить игровому бизнесу наравне с остальными формами и видами предпринимательской деятельности право на налоговый кредит.

Она подчеркнула, что НДФЛ и военный сбор игроки должны платить с разницы между выигрышем и потраченной суммой на игру, а сейчас потраченная сумма на игру не учитывается при налогообложении.

«Сейчас потраченная сумма игроком сумма при налогообложении не учитывается. К примеру, если игрок потратил за игру 1000 грн, а выиграл 300 грн, сейчас ему с этой суммы необходимо заплатить налог 19,5%, при этом он остался в убытке на 700 грн. Так быть не должно. Налогообложение необходимо производить с помощью разницы между выигранной и потраченной суммой на игру», - сказала Естафьева.

По ее словам, также необходимо урегулировать налогообложение налога на прибыль для казино, поскольку сейчас ставка 10% распространяется только на игровые автоматы, а на остальные виды игры ставка составляет 18%.

«Предлагаю снизить ставку налога на прибыль для всех видов игры хотя бы до 10%, а также есть необходимость в том, чтобы освободить казино от такого налога хотя бы на 3 года», - отметила Естафьева.

Представитель компании «Волна 4444» Сергей Иваненко отметил, что компании, которые занимаются азартными играми, инвестируют в создание только одного игрового места десятки тысяч долларов, создают много рабочих мест и платят высокие зарплаты.

«На сегодня инвестиция в одно игровое место составляет приблизительно 33 тысячи долларов. Это очень большие деньги, это рабочие места. Это заработные платы, которые выше рыночных. Даже уборщицы зарабатывают в три раза больше, чем в других местах», - сказал Иваненко.

По его словам, минимальный порог для налогообложения доходов от выигрыша нужно установить на уровне минимум 15 минимальных заработных плат для того, чтобы администрирование налога на выигрыш и военный сбор были легче и для государства, и для участников рынка.

«Также нормальной практикой считается, чтобы иностранцы не платили дополнительных налогов, поскольку администрирования налога с иностранца – это ужас. Необходимо прорабатывать документы иностранного гражданина, чтобы оплатить за него налоги», - добавил Иваненко.

Исполнительный директор «8LAB» Ник Руденко подчеркнул, что ни одна большая европейская компания не придет в Украину из-за больших налогов, а чем больше будет игроков на рынке, тем будет лучше рынок.

«Есть многие страны в Европе, которые начинают налогообложение с 5%. Также важно, куда будут тратиться те средства, которые будут оплачены операторами в виде налогов», - отметил Руденко.

В круглом столе приняли участие ведущие эксперты в сфере азартных игр: Денис Дзюбенко, Председатель правления GC-UA, директор "CIS SiGMAGrouр", член Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины; Артем Кузьменко, Заместитель председателя правления GC-UA, партнер ETERNA LAW, Председатель Комитета игорного бизнеса Ассоциации адвокатов Украины, член рабочей группы Закона о легализации игорного бизнеса в Украине; Лаша Шихашвили, Региональный менеджер ООО "Фан Гейм" известного бренда "Energycasino" - онлайн-казино, сотрудничает с крупнейшими провайдерами игр; Ник Руденко, СЕО "8LAB"; Сергей Иваненко , "Волна 4444"; Наталия Естафьева , представитель "First Casino Украина".

Организатором мероприятия выступила Ассоциация "GC-UA" - объединение ведущих экспертов в сфере гейминга и гемблинга в Украине, основной целью которого является высокий профессиональный развитие и популяризация сферы азартных игр, с учетом интересов ведущих представителей игорного бизнеса Украины. Прежде всего, "GC - UA", ставит перед собой ряд следующих задач: развитие индустрии азартного бизнеса, киберспорта, спортивного покера; содействие в привлечении общественности к процессу обсуждения и принятия решений уполномоченными органами государственной власти в сфере азартных игр и развлечений; содействие совершенствованию законодательной базы регулирующей индустрию азартных игр и сферу развлечений в Украине; исследования и анализ лучших мировых практик в сфере регулирования азартных игр; поддержка законодательных инициатив, касающихся сферы азартных игр и развлечений; обеспечение организации и обсуждения на уровне экспертов и участников рынка азартных игр законодательных инициатив, касающихся индустрии игорного бизнеса, сферы азартных игр и развлечений.

Фото: https://photo.unian.net/theme/106156-vseukrainskiy-kruglyy-stol-v-unian-nalogooblozhenie-azartnyh-igr-v-ukraine.html

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН