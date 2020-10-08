Представители отрасли подготовили и направили письма президенту Украины и премьер-министру, чтобы не допустить коллапса отрасли.

Киев. 8 октября. УНИАН. Представители лесного хозяйства и деревообрабатывающих предприятий призвали руководство страны остановить эксперименты над отраслью в виде обязательной реализации всей древесины через электронную систему «Прозорро», что может обернутся коллапсом лесного сектора уже в ближайшем будущем.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации «Мебельдеревпром» Юрий Медведев.

«Мы им говорили, что вы на рынок выводите монополиста. Мне вчера позвонили и спросили, почему вы против «Прозорро». Мы не против «Прозорро», мы поддерживаем эту систему, когда через их площадку проходят госзакупки для учебных заведений, госпредприятий. Но заставить всех идти на эту систему через постановление правительства - мы категорически против этого», - сказал Медведев, добавив, что представители отрасли подготовили и направили письма президенту Украины и премьер-министру, чтобы не допустить коллапса отрасли.

Он подчеркнул, что на рынке сейчас есть много площадок, через которые бизнес может торговать лесоматериалами, однако правительство почему-то решило заставить всех использовать только «Прозорро».

«Мы им предложили выходить со своей системой в рынок, предлагать свои услуги, и если наши предприятия эти услуги будут удовлетворять, то они будут торговать через «Прозорро». Привлекать же правительство к этому делу, ну извините, это еще и коррупцией пахнет. Сегодня есть много площадок, которые используются», - сказал он.

«Смысл этих дел заключается в том, что ребята из «Прозорро» посчитали, что есть лакомый кусочек - почти 20 миллионов кубометров в Украине заготавливается древесины и почему бы не пустить это через «Прозорро». Не нужно идти в лес, не нужно стоять у станка, а просто предоставить площадку и получать процент», - отметил он.

Глава Ассоциации деревообработчиков Львовщины Николай Когут сообщил, что 30 сентября в Киеве был проведен Первый Всеукраинский лесопромышленный форум, в работе которого приняли участие около двухсот представителей разных групп, связанных с лесом и древесиной. На форуме были наработаны рекомендации, которые могут дать толчок к развитию лесного сектора Украины. Однако приглашенные на этот форум министр экологии и первый заместитель министра проигнорировали данную встречу.

«Форум принял резолюцию, мы написали обращение на премьер-министра. Первое, мы рекомендовали создать совет лесного сектора при Кабинете министров, куда бы вошли общественные организации, ученые, ассоциации», - сказал Николай Когут.

Также он сообщил, что представители отрасли на форуме поддержали принятие в парламенте законопроекта о рынке древесины.

«Основная цель законопроекта - дать возможность предпринимателям хотя бы 50% от объема древесины продавать по прямым договорам или по оферте. Вторая цель - 50% через аукционные торги, которые сейчас проходят на местах по той модели, которая реализована в Польше», - отметил Когут.

Генеральный директор ТОВ «Ванесса», Черниговская область, Валерий Подкорытов также отметил, что действия правительства противоречат духу закона и могут нанести колоссальный вред отрасли.

«Правительство действует не совсем законно, распоряжаясь и вмешиваясь в хозяйственную деятельность предприятий, что запрещено тем же Хозяйственным кодексом. В постановлении о «Прозорро» почему-то анафеме предали прямые договора - якобы это коррупция между покупателем и продавцом. Я 25 лет на рынке и не помню таких случаев. Возможно, в верхних эшелонах власти такие порядки, то внизу, где производитель и лесхоз, там совершенно другие взаимоотношения. Деловые и партнерские. Покупатели часто кредитуют лесхозы, выручают их, например, путем предоплаты. Если есть прямой договор, то планово работает лесхоз, планово работает производитель», - сказал Подкорытов.

Также он отметил, что подавляющее большинство как украинских, так и иностранных производителей считают, что аукционы являются несправедливой и не надежной формой торговли.

«За время работы этой системы цена на лес поднялась на 58%. Это беда не только для предприятий, но это все закладывается в себестоимость продукции и населению приходится за это расплачиваться», - отметил он.

Руководитель громадской спилки «Ассоциация деревообработчиков Закарпатья» Александр Мунтянов подтвердил слова предыдущих спикеров о том, то государство не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий.

«На лесхозы сейчас оказывается давление с целью подписания договоров о сотрудничестве с конкретной площадкой tab.ua. И это несмотря на то, что государство не имеет права на вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий», - отметил он.

Директор ТОВ «UTESYSTEM» Даниил Маландий отметил, что действия «Прозорро» вызывают сомнения. Поэтому госкомпания нуждается в тщательной проверке.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что, наверное, впервые в истории всего этого проекта «Продажи» возникла такая конфликтная ситуация, где «Прозорро» выходит в таком негативном свете. Это означает, что нужно более внимательно ознакомиться с его деятельностью и, может быть, проверить его предыдущие проекты», - сказал Маландий.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/100487-press-konferenciya-v-unian-na-temu-neprozrachnye-pravila-dlya-rynka-neobrabotannoy-drevesiny.html

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Автор: УНИАН