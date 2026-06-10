Представлены первые результаты проекта по развитию университетских экосистем поддержки ветеранов российско-Украинской войны (видео)

Проект призван способствовать формированию устойчивой системы образовательной поддержки ветеранов и ветеранок.

Центр лидерства защитников Украины Национального университета "Киево-Могилянская академия" представил первые результаты проекта "Трансформационный опыт образования для возвращения ветеранов российско-украинской войны".

Презентация состоялась во время пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

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Проект реализуется благотворительной организацией "Благотворительный фонд "Киево-Могилянская фундация" в партнерстве с Запорожским национальным университетом, Полтавским университетом экономики и торговли и Карпатским национальным университетом имени Василия Стефаника при поддержке Международного фонда "Відродження".

Участники мероприятия обсудили роль высших учебных заведений в поддержке ветеранов и ветеранок после завершения военной службы. Особое внимание было уделено разработке модели университетской экосистемы реинтеграции, которая будет объединять образовательные возможности, ветеранские сообщества и местные общины.

"С самого начала мы рассматривали университеты как лучшее и наиболее благоприятное место для ветеранов, а также как очень важное место в контексте местных сообществ. То есть мы можем говорить об экосистеме, связанной с ветеранами, и об экосистеме внутри местных сообществ. То есть университет открыт для всех. Это хорошее место для дискуссии, это хорошее место для применения и оформления любого опыта", – рассказал президент НаУКМА Сергей Квит.

По его словам, для реализации проекта был использован американский опыт:

"Мы поняли, что должны использовать какой-то опыт, который уже распространен в мире. И лучший опыт, наиболее доступный – это американский опыт. Потому что американцы всегда были открыты. У них университеты играют такую роль".

Директор Центра лидерства защитников Украины НаУКМА Яна Чапайло отметила, что Центр работает в рабочих группах с университетами.

"Мы разработаем методические рекомендации, а также "дорожную карту" – руководство по тому, как университет может комплексно подходить к работе с ветеранами в своих сообществах. Эти университеты выбраны не случайно. Мы знаем вызовы и возможности каждого из этих регионов. Мы из Киева не можем до конца знать, какие потребности есть у общин этих городов, а университеты – это общинообразующие центры, это то место, где безопасно дискутировать, где безопасно общаться", – сказала она.

Яна Чапайло подчеркнула, что любознательность, желание думать и создавать что-то новое должны брать верх, потому что в нашей стране сейчас очень важно думать о будущем, думать о том, как мы будем развиваться через 10, через 20, через 30 лет.

"И именно ветеранское лидерство, лидерство тех людей, которые взяли на себя ответственность за защиту нашего государства, показывает, что возможности этих людей безграничны", – подчеркнула она.

Со своей стороны, директор программы "Социальный капитал" Международного фонда "Відродження" Григорий Баран также выразил убеждение, что работодатели, общины и университеты должны создать условия для того, чтобы уникальный опыт, приобретенный ветеранами, их лидерские качества в принятии решений, разрешении политических ситуаций и взаимодействии можно было эффективно использовать.

"Ветеран – это не пассивный получатель услуг, а двигатель, человек со своим собственным уникальным опытом, знаниями и потенциалом, который нуждается в поддержке возможностей, дальнейшем развитии тех лидерских качеств, которые заложены в нем", – пояснила доцент кафедры философии, публичного управления и социальной работы ЗНУ Елена Маловичко.

Заведующая кафедрой менеджмента КНУВС Антонина Томашевская рассказала, что в их университете функционирует так называемое единое окно, когда ветеран или ветеранка, или члены их семей хотят прийти к ним учиться, а также занимаются аналитикой именно потребностей ветеранов, прорабатывают вопросы взаимодействия с работодателями, потенциальным предпринимательством и бизнесом.

"Образование взрослых сегодня становится одним из ключевых инструментов реинтеграции ветеранов посредством переквалификации, приобретения практических компетенций и навыков, а также личностного развития. Поэтому совместные образовательные, культурные и общественные инициативы способствуют преодолению барьеров между гражданским и военным опытом и укрепляют социальную способность объединения гражданских и военных. Также университет сегодня выступает платформой для диалога, который объединяет ветеранов с органами городского развития, с бизнесом и с общественной средой", – поделился опытом старший преподаватель кафедры менеджмента ПУЭТ Андрей Омельченко.

Следующими этапами проекта станут разработка и пилотирование краткой образовательной программы по развитию и укреплению управленческих компетенций ветеранов и ветеранок, а также подготовка методических рекомендаций для распространения успешных практик в других высших учебных заведениях Украины.