Победительница премии сможет направить средства на развитие собственного бизнеса.

Киев. 4 февраля. УНИАН. В Украине выберут бизнес-леди года в рамках премии «Создано женщинами» с денежным призом в 100 тыс. грн на развитие собственного дела.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН.

Как подчеркнул президент Франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU) Бертран Баррье, главной целью конкурса является поддержка женского предпринимательства среди украинок.

«Уже третий год подряд мы организовываем эту премию, которая является крайне значимой для нас. Цель нашей Палаты – продвигать в Украине французские ценности, в том числе профессиональное равенство мужчин и женщин. В Украине французские компании уделяют особое внимание продвижению женских талантов, вручая им руководящие должности. Движение в этом направлении необходимо продолжать», – сказал он.

Директор CCIFU Мод Жозеф, в свою очередь, добавила, что в бизнесе женщины часто сталкиваются с синдромом самозванца, обвиняются в излишней эмоциональности, страдают от неравных возможностей с мужчинами.

«Более низкие зарплаты, отсутствие представленности в медиа, политике, профессиональной сфере, а также навязанная роль «домохозяйки» мешают начать собственное дело в и без того не идеальной экономической среде. Однако проведением премии «Создано женщинами» мы стремимся изменить это, продемонстрировать, что женщина может быть лучшим руководителем и предпринимателем. Уже несколько лет подряд мы получаем заявки на участие в конкурсе от участниц, бизнес-достижениями которых действительно можно гордиться. Они умные, смелые и очень успешные в своих делах. Именно такие женщины готовы сломать устаревшие стереотипы и быть лицом новой Украины», – подчеркнула Жозеф.

Победительница премии «Создано женщинами» в 2020 году, соосновательница сети винных баров Like a Local's Wine Bar Евгения Николайчук рассказала, что конкурс дал ей большую поддержку и вдохновение, а также помог поддержать бизнес в период пандемии.

«В прошлом году ресторанный бизнес пострадал достаточно сильно, и в этот момент у меня появилась эта премия, которая стала лично для меня огромным вдохновением не опускать руки, и дала понимание, что наша работа оценена со стороны, что также очень важно. С помощью денежного приза я смогла инвестировать в два проекта, о которых мечтала давно. Это создание партии собственного вина совместно с местными виноделами, а также разработка образовательной игры о вине», - добавила бизнес-леди.

Народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по вопросам прав человека и гендерной политики Марина Бардина отметила, что Франция является хорошим примером для нашей страны в вопросах достижения гендерного равенства.

«Поэтому, безусловно, такое сотрудничество является очень важным и продуктивным для вопроса женского предпринимательства в Украине», - сказала депутат.

В свою очередь, посол Франции в Украине Этьен де Понсен поприветствовал инициативу, а также отметил высокое качество подаваемых на конкурс кандидатур и огромный динамизм вовлечения женщин в предпринимательство в нашей стране.

«Хочу пожелать, чтобы и в этом году качество проектов было еще выше, а количество конкурсанток – еще большим, конкуренция и важность этого конкурса будет еще более значимой для всех нас», - добавил он.

Податься на премию могут все женщины-предприниматели без ограничения по возрасту, недавно основавшие свой бизнес, независимо от рода деятельности. Свой проект конкурсантки могут представить до 15 марта. Приз – 100 тысяч гривен, бизнес-консультации, а также пятидневная поездка в Париж. Церемония награждения состоится 8 июля 2021 года.

Модератор пресс-конференции - Татьяна Попова, директор Arena Media.

Справка УНИАН.

Награда была учреждена в Украине в 2019 году по инициативе Комитета бизнес-леди CCIFU (Франко-украинской торгово-промышленной палаты). Миссия премии – поддержка и развитие женского предпринимательства в стране.

В 2019 году бизнес-леди года была избрана Руслана Рымарская, основательница компании «Будем здоровы» (ТМ Smakuli), которая производит печенье без глютена и лактозы.

В 2020 году премию получила Евгения Николайчук – соучредитель и управляющий партнер сети винных баров Like a Local's Wine Bar, представляющих местных украинских виноделов.

Фото: https://photo.unian.net/theme/103022-press-konferenciya-v-unian-posvyashchennaya-provedeniyu-tretey-premii-sozdano-zhenshchinami.html

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Автор: УНИАН