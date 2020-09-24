В поэтическом сборнике, который будет распространяться бесплатно, представлены произведения 20 авторов с инвалидностью.

Киев. 24 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали креативную инклюзивную книгу с применением универсального дизайна «Торкнутися слова. Це можливо!», которая и плоскопечатным увеличенным кеглем.

Презентация издания состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Участники мероприятия отметили, что в книге представлены произведения 20 авторов из разных уголков Украины, имеющих инвалидность различных нозологий, с целью улучшения восприятия их творчества, преодоления стереотипов и стимулирования общественного интереса к инклюзивному искусству.

Так, произведения в этой книге доступны для всех, ведь одна книга издается во многих форматах: плоскопечатным увеличенным кеглем, шрифтом Брайля, в аудиоформате МР3 и в формате DAISY.

В книге есть QR-код, по которому можно перейти на сайт, где книга изложена в текстовом формате, аудиоформате MP3 и формате DAISY для прослушивания и скачивания.

Также на сайте можно узнать информацию о проекте и посмотреть буктрейлер - видео о книге и ее авторах с сурдопереводом и субтитрами на английском языке.

В книгу также добавляется флэш-накопитель, на котором она записана.

Участники мероприятия сообщили, что эти книги будут бесплатно распространены по всей территории Украины. Их получат, в частности, все областные библиотеки во всех регионах; Инклюзивно-ресурсные центры; более 40 школ и реабилитационных центров, которые занимаются детьми с инвалидностью.

Во время презентации президент Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью по зрению «Генерація успішної дії» Геннадий Евсевьев отметил: «Нам очень хотелось бы, чтобы таких книг было больше, больше изданий, которые действительно были бы удобными для всех. И они были в разных форматах».

Он отметил, что книга также напечатана шрифтом Брайля.

«Генерация успешного действия» все время выступает за то, что шрифт Брайля должен быть. Потому что за счет этого формируется грамотность у людей с инвалидностью по зрению», - подчеркнул он.

Руководитель продакшн-студии «Индюк рекордс» Алексей Казанцев сообщил, что на флешке книга в аудиоформате записана при участии самих авторов произведений.

«Мы хотим, чтобы все люди с недостатками слуха, зрения могли эту книгу получить, прочитать и присоединиться к развитию украинской поэзии, украинской культуры», - сказал он.

Писательница, чтец, член Национального союза писателей Украины Валентина Люлич, голос которой можно услышать в записи в аудиоформате книги, отметила важность издания таких книг.

«Это хорошая презентация поэзии людей с инвалидностью. Доступность поэзии людей с инвалидностью, возможность быть услышанными различными слоями населения», - подчеркнула она.

В свою очередь исполнительный директор общественного союза «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко, в частности, отметила, что эта книга имеет яркую обложку, что будет стимулировать к чтению детей с нарушениями зрения.

Она также рассказала, что в книге есть предисловие, информация о проекте и авторах, их биографии.

Как отметила член команды проекта "Торкнутися слова. Це можливо!" Нина Асеева, в сборнике представлены стихи на разные темы, в частности любви, событий на востоке Украины и др.

Проект реализован ВГО «Генерація успішної дії» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/100049-prezentaciya-kreativnoy-inklyuzivnoy-knigi-s-primeneniem-universalnogo-dizayna-torknutisya-slova-ce-mozhlivo-v-unian.html

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Автор: УНИАН