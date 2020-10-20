По словам Лещинского, сейчас существует значительная проблема с составлением комплексного плана пространственного развития территорий.

Киев. 20 октября. УНИАН. Местные выборы могут вытянуть строительную отрасль Украины из глубокого кризиса, а новым местным чиновникам после прихода к власти нужно сконцентрироваться на составлении генеральных планов архитектурного развития громад.

Такое мнение высказал эксперт в сфере строительства, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский на пресс-брифинге в УНИАН.

«Нужно решать хотя бы на областных уровнях проблему с генеральным планированием. Депутаты должны инициировать быструю разработку этого плана на всех уровнях и к своей работе привлекать профессиональных экспертов. Также они должны заручиться поддержкой правительства и президента Украины. Ведь уже к концу года мы получим в градостроительной сфере большой коллапс, который будет тянуть за собой огромные проблемы как для инвестиций, так и для развития громад», - сказал он.

Лещинский подчеркнул, что Национальный экспертно-строительный альянс Украины способен и готов предоставить помощь громадам в этом вопросе.

«Национальный экспертно-строительный альянс Украины охватывает всю экспертную сферу - и не только в строительстве, но и в консалтинге. В него вошли более 30 организаций, которые занимаются экспертизой проектной документации, судебно-технической экспертизой, проектные институты, а также многие организации, занимающиеся строительством, проектированием и консалтингом. На базе альянса есть большой строительный хаб, который предоставляет услуги в сфере консалтинга в строительстве - группа компаний Win Experts. В нее вошли лучшие эксперты и организации», - сказал он.

Лещинский сообщил, что членство в альянсе также получили национальные ВУЗы направлений архитектуры и строительства, кафедры университетов и много других научно-исследовательских институтов, обслуживающих строителей по всей стране.

Эксперт подчеркнул, что каждый участник альянса получает определенный пакет услуг.

«Каждый участник альянса получает определенный пакет услуг, который мы предоставляем. В частности, доступ к клиентской базе. Мы ставим целью получить надежных партнеров, чтобы сформировать мощный фундамент для развития строительной отрасли в Украине», - сказал он.

Также Лещинский отметил, что сейчас существует значительная проблема с составлением комплексного плана пространственного развития территорий.

«Сейчас этот вопрос стоит остро, поскольку в стране подходит к концу административная реформа. И уже скоро нас ждут большие проблемы, возникающие при изменении территориальных единиц после избирательного процесса. Сейчас фактически нет ни одного центра консультирования и предоставления бесплатных услуг в виде семинарских процессов, консультаций, обучения, куда можно было бы обратиться любой ОТГ или другому представителю власти», - сказал эксперт.

Как выход из этой ситуации Лещинский сообщил о создании Центра консультирования по вопросам строительства, проектирования и экспертизы для ОТГ.

«Думаю, что вместе с профильными институтами, Министерством развития громад и территорий и коммерческими организациями создадим такой мощный орган, который максимально компетентно будет давать профессиональные ответы на вопросы, которые будут возникать в ближайшее время. Наша инициатива будет распространена на всю территорию Украины. Мы будем максимально способствовать развитию Центра консультирования по вопросам строительства, проектирования и экспертизы. Приятно, что все наши партнеры понимают, для чего это нужно. И готовы, пока на бесплатной основе, предоставлять консультации и услуги», - сказал эксперт.

По его словам, фактически это будет всеукраинский хаб для осуществления мягкого перехода после всех процессов реформирования и постепенного восстановления градостроительной документации на местах.

Кроме этого, Лещинский отметил, что в этом году возникли значительные проблемы в связи с тем, что государство понизило приоритетность строительных проектов.

«На самом деле, что касается государственного сектора, то в этом году очень много средств сняли с государственных программ, направив их на ремонтные работы дорожной отрасли. В большинстве случаев нового строительства в нашей стране не проводят вообще. Дороги не строят, но хоть начали осуществлять капитальные ремонты дорог государственного значения. А уже через муниципальные средства, которые в результате децентрализации пришли на места, ремонтируют местные автодороги», - сказал он.

Также эксперт выразил надежду, что реальное строительство начнется в следующем году.

«Что касается «Большой стройки» социальных объектов по Украине, то эта программа не реализуется даже на 50% в связи со многими ляпсусами, которые до этого были допущены. Но надеюсь, что реальная реконструкция государства все же начнется со следующего года», - сказал он.

Лещинский добавил, что особое внимание государство должно уделить развитию пилотных проектов по реновации устаревшего жилья.

«Реновацию устаревшего жилого фонда могут делать только политики, которые уже выбраны, и они понимают, что это революционные формы администрирования. В первую очередь надо реализовать пилотные проекты реновации в разных регионах страны, чтобы «откатать» на них весь механизм... И только тогда применять отработанный механизм на всей территории страны», - сказал эксперт.

Лещинский подчеркнул, что государство должно продолжить реформирование госорганов в сфере строительства.

Справка УНИАН. Национальный экспертно-строительный альянс Украины создан в 2018 году. Это платформа для поддержки интересов представителей отрасли, обмена опытом и выработки идей и стратегии для развития строительной и смежных отраслей в Украине. Президент и эксперты Альянса активно участвуют в деятельности рабочих групп комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, общественного совета Министерства громад и территорий Украины, ведут активную деятельность в регионах Украины.

Фото с пресс-брифинга: https://photo.unian.net/theme/100808-press-brifing-v-unian-na-temu-pomogut-li-mestnye-vybory-vytolknut-stroitelnuyu-otrasl-iz-glubokogo-kotlovana.html

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Автор: УНИАН