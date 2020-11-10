Постройка жилых комплексов в таких зонах запрещена законом.

Киев. 10 ноября. УНИАН. Вся прибрежная зона Одессы отдана под застройку жилых комплексов, несмотря на то, что строить подобного рода жилые объекты в такой зоне запрещено законом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член общественного объединения "Волонтерское движение "Спільна мета" Александр Степанюк.

«Отдали под застройку всю прибрежную полосу города Одессы. Если мы смотрим на публичную кадастровую карту, мы видим, что все участки выделены в натуре, посчитаны, проданы или отданы в аренду под застройку так называемыми объектами рекреационного назначения», - сказал Степанюк.

Также он добавил, что вместо объектов рекреации фактически строятся высотки, многоквартирные дома.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат, партнер адвокатского объединения "Адекват Лойерс" Дмитрий Ткаченко уточнил, что сейчас застраивается практически вся парковая зона от «Ланжерона» до 16 станции Большого Фонтана.

«У нас есть огромная перспективная парковая зона в Одессе. Эта зона выходит непосредственно к пляжам и фактически расположена вдоль всей береговой линии - начиная с пляжа «Ланжерон» и до 16 станции Большого Фонтана. Огромный участок парковой земли, который на сегодняшний день на куски раздирается застройщиками. Они строят там как бы пансионаты, апартаменты, что по факту является обычными жилыми комплексами», - отметил Ткаченко.

Также Ткаченко сообщил, что фактически в Одессе в прибрежных рекреационных зонах строится приблизительно 50 жилых комплексов.

Ткаченко также указал на нарушения, которые допускаются застройщиками. Прежде всего, это строительство в пляжной зоне - менее 100 метров до линии моря.

«В Одессе совсем не верят в существование 100-метрой пляжной береговой защитной полосы. Это такая полоса, предусмотренная Водным и Земельным кодексами, в которой запрещена хозяйственная деятельность, жилищное строительство и любое другое строительство. На ней можно строить только берегоукрепляющие сооружения… Эту полосу одесская местная власть вообще не видит», - сказал он.

Среди нарушений Ткаченко также выделил строительство объектов в 9 и выше этажей, при существующих ограничениях в 3-4 этажа.

Ткаченко сообщил, что застройщики используют лазейку, которая содержится в пояснительной записке Генерального плана города. Данный документ допускает строительство административных объектов в парковых зонах. Таким образом, застройщики получают от местных чиновников разрешения на строительство нежилых апартаментов, но с целью дальнейшего использования именно как жилые комплексы.

Присутствующие на пресс-конференции активисты выразили надежду на то, что передача застройщикам земельных участков парковой зоны буде признана недействительной в судах, за что они активно борются, и данные участки будут возвращены в собственность территориальной громады.

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Автор: УНИАН