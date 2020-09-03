Праздник состоится 19 сентября на Певческом поле в Киеве в формате благотворительного фестиваля с лекторием и развлекательными зонами, на него приглашают всех желающих вместе с их домашними любимцами.

Киев. 3 сентября. УНИАН. Крупнейший в Украине приют для животных "Сириус" по случаю своего 20-летия организует масштабный фестиваль.

Об этом основательница приюта Александра Мезинова сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

"Приют "Сириус" был создан мной в 2000 году ... Тогда я считала, что все будут радоваться его созданию, однако 20 лет назад все говорили мне, что это неправильное и никому не нужное занятие ... Поэтому начинала я одна, арендовала бывшее помещение коровника и занималась спасением животных", - рассказала она.

Позже, по словам Мезиновой, ей стали помогать единомышленники и волонтеры, которых за 20 лет стало очень много.

"Приют существует в основном на благотворительные взносы людей и организаций, а 9 лет назад Киев присоединился к финансированию частных приютов", - уточнила она.

Как отметил директор Департамента благоустройства КГГА Алексей Кулеба, с 2010 года город активно помогает приютам для животных, которых в Киеве четыре, из них "Сириус" - самый большой.

"В 2016 году была принята программа, которая систематизирует работу города и его взаимодействие с приютами. Главное, что это помогает выделению средств, и с каждым годом город пытается выделять все больше и больше", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что эта программа будет действовать и в дальнейшем, а город имеет серьезные планы развития зоозащитной сферы и инфраструктуры.

По словам основательницы "Сириуса", теперь площадь приюта, расположенного в Федоровке Киевской области, достигает 4 га, на которых установлено более тысячи вольеров, где живут более 3,2 тысячи животных, большинство из них - собаки.

Мезинова отметила, что построенные 6 лет назад, во время переезда приюта на нынешнее место, вольеры уже нуждаются в реконструкции.

В ее планах - построить современный и комфортный приют для животных, поэтому сейчас там проводят масштабную реконструкцию, на которую необходимы большие средства.

Она рассказала, что за 20 лет существования из приюта в семьи забрали более 5 тысяч животных, поэтому на «день рождения» «Сириуса» планируют устроить парад животных-выпускников.

По словам соучредителя креативного ивент-агентства "JUICE EVENTS" Евгения Емельянова, который организует «день рождения» "Сириуса", праздник состоится 19 сентября на Певческом поле в Киеве.

Он отметил, что празднование пройдет в формате благотворительного фестиваля с лекторием и развлекательными зонами, на него приглашают всех желающих вместе с их домашними любимцами.

Емельянов добавил, что "Сириус" планирует организовывать такие фестивали ежегодно, а в этом году благотворители и волонтеры еще имеют возможность приобщиться и помочь в организации мероприятия.

В свою очередь, Мезинова поблагодарила всех, кто помогал приюту.

"Я очень благодарна всем, кто был рядом все эти 20 лет ... и 19 сентября приглашаю всех на наш день рождения. Я подчеркиваю, чтобы люди обращали внимание на тех, кто слабее их, и помогали", - резюмировала она.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН