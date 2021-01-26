По состоянию на январь 2021 года успешно завершили обучение 700 человек.

Киев. 26 января. УНИАН. Инициатива Организации Объединенных Наций «Глобальный договор ООН в Украине» представила результаты образовательной программы IT nation, которая реализовывалась в течение 2020 года и обеспечила доступ к бесплатному онлайн IТ-образованию для 2 тыс. 500 жителей Донецкой и Луганской областей.

На пресс-конференции в УНИАН об этом сообщила генеральный директор «Глобального договора ООН в Украине» Татьяна Сахарук.

«Проект IТ nation создавался для того, чтобы жители Восточной Украины получили доступ к цифровым знаниям. Во времена, когда вся страна диджитализируется и большинство сервисов переходят в онлайн, IТ-навыки становятся необходимыми. Я рада, что проект дал возможность повысить эффективность ежедневной работы и общения более 2 тыс. 500 участников, а также посодействовал трудоустройству наших выпускников», - сказала она.

В частности, по итогам 2020 года проект показал следующие результаты: более 2 тыс. 500 зарегистрированных участников в возрасте 15-74 года (представители разных социальных категорий), гендерный баланс составил 50/50.

Татьяна Сахарук также сообщила, что по состоянию на январь 2021 года успешно завершили обучение 700 человек.

По ее словам, в рамках проекта также проведен ряд активностей, которые обеспечили овладение знаниями и усвоение навыков: более 30 вебинаров по более 20 направлениям; буткэмпы (вебинарные воркшопы) для разработчиков и тестировщиков, в рамках которых участники создавали собственные проекты, получали обратную связь от менторов, дорабатывали идеи; хакатоны YouthHack 2020 (для участников в возрасте 15-18 лет) и AdultHack 2020 (19+ лет).

Отмечается, что для содействия трудоустройству выпускников программы была создана база резюме и портфолио студентов и выпускников программы, доступ к которой получили потенциальные работодатели - партнеры программы.

Также проведены финальные кэмпы и ярмарка вакансий, в рамках которых было организовано более 100 онлайн-встреч с рекрутерами, которые дали возможность участникам заявить о себе и получить приглашение на стажировку и полноценные собеседования.

Среди других результатов проекта: подписание меморандумов о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и IТ-компаниями Украины, которые выступили партнерами активностей программы; формирование ряда партнерств с IТ-компаниями, которые поддерживали проект на разных этапах, в том числе предоставили возможность учиться в IТ-академиях и предоставили позиции для стажировки (в частности, это DAN IT, PowerCode, INTECRACY DEALS, SupportYourApp, EPAM, BazaIT, EASE, Shell и другие); предоставление участникам около 200 часов менторской поддержки от работающих IТ-специалистов различных специализаций.

Кроме этого, в рамках проекта обеспечено соблюдение принципа «образование в течение жизни» и разрушение стереотипа «IT - для молодежи» (возраст участников хакатонов - 15-55 лет, в том числе членов команды-победителя - 35-49 лет)

В пресс-конференции также приняли участие: менеджер проекта IT nation Оксана Кавтыш, ассистент менеджера проекта Дмитрий Мастюк и менеджер по коммуникациям проекта Оксана Погорилко.

Как сообщал УНИАН, в начале 2020 года «Глобальный договор ООН» и Агентство США по международному развитию USAID запустили программу IT-nation для жителей Донецкой и Луганской областей.

В марте 2020 года «Глобальный договор ООН», IT-компания Powercode и Европейская ассоциация программной инженерии предложили программную помощь медицине в борьбе с коронавирусом.

Справка УНИАН.

Образовательная программа «IT nation» реализуется общественным союзом «Сеть Глобального Договора в Украине» при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Ключевая цель программы - предоставить равный доступ к качественному онлайн IТ-образованию для жителей Донецкой и Луганской областей, а также возможность быть востребованными и успешными в сфере IТ. Направления обучения: Advanced Frontend Web Developer, Web Coder, Automation Software Tester, Manual Software Tester, Digital skills.

«Глобальный договор ООН» - инициатива ООН, направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставление отчётов об осуществлении такой политики.

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Автор: УНИАН