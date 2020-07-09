В Киеве презентовали пособие методических рекомендаций по выявлению, предупреждению и коррекции синдрома профессионального выгорания (видео, фото)

Следующим этапом инициативы украинских специалистов и швейцарской компании ACINO будет проведение учебно-методических встреч с врачами по проблематике профессионального эмоционального выгорания и распространения представленного пособия в регионах Украины.

Киев. 9 июля. УНИАН. В Киеве презентовали пособие методических рекомендаций для медицинских специалистов по выявлению, предупреждению и коррекции синдрома профессионального выгорания.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной выпуску пособия, отмечалось, что рекомендации разработаны украинскими специалистами на основании проведенных именно в Украине исследований.

Авторы рекомендаций - доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук высшего образования Украины, врач-психиатр высшей категории, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца Олег Чабан и врач-психолог Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Минздрава Украины, специалист по общественному здоровью, аспирант кафедры медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии НМУ им. Богомольца Антонина Дорохина, - поблагодарили швейцарскую фармкомпанию ACINO за поддержку проекта.

Чабан, очерчивая масштабы проблематики, отметил: «Синдром эмоционального выгорания - далеко не новая проблема, но в современных условиях она достигла впечатляющего, катастрофического уровня. Особенно от этого синдрома страдают медицинские работники, которые оказались сейчас в эпицентре пандемии. Представьте, что согласно статистическим данным, до 75% медицинского персонала в мире в большей или меньшей степени страдают этим синдромом. Что уж говорить об украинских врачах, особенно в наше нелегкое время медицинских реформ и эпидемий».

Также специалисты отметили серьезные последствия игнорирования признаков и проявлений синдрома, отсутствия своевременной специализированной помощи, важность профилактических мероприятий.

«Последствия эмоционального выгорания могут быть достаточно серьезными. По информации английских исследователей, среди врачей высокий уровень тревоги - 41% случаев и клинически выраженной депрессии - 26% случаев. Треть врачей использует медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения. Игнорирование эмоционального выгорания может приводить к возникновению психосоматических заболеваний, поэтому мы рискуем просто потерять такое ценное для общества медицинское звено», - подчеркнула Дорохина.

По словам Чабана, методичка очень структурирована, она содержит четкие ответы на вопросы, как обнаружить у себя синдром, как отличить, что у человека просто усталость и надо отдохнуть; реально ли человек проявляет «выгорание» и чем это может для него закончиться; как выходить из этого состояния и как его предотвращать и тому подобное. «Здесь есть концептуальные вещи, в том числе глобальные вопросы: стоит ли заниматься тем, чем ты занимаешься, расплачиваясь своим здоровьем», - подчеркнул он.

Профессор отметил, что в пособие включены быстрые, конкретные, ярко поданные рекомендации, а также содержатся ссылки через QR-коды на видеолекции - если не хватает времени на чтение, то информацию можно прослушать. «2-3 минуты на ответ на конкретный вопрос», - подчеркнул Чабан.

Руководитель медицинского отдела швейцарской фармацевтической компании ACINO в Украине, врач-эндокринолог, к.м.н. Юлия Сульская выразила надежду, что представленное пособие получит широкое распространение среди медицинского сообщества и станет ему хорошим помощником и советчиком. «Особенно это пока актуально в условиях постоянного давления на врачей, как физического, так и психологического воздействия на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. А такой важный аспект, как эмоциональное благосостояние врачей, касается каждого», - добавила она.

Участники пресс-конференции сообщили, что следующим этапом этой социальной инициативы будет организация и проведение учебно-методических встреч с врачами по проблематике профессионального эмоционального выгорания и распространение представленного пособия в регионах Украины.

Сульская также добавила, что главной целью компании ACINO является непрерывная поддержка рынков, где она ведет свою деятельность, необходимыми лекарственными средствами. Так, ACINO в Украине присоединилась к поддержке врачей, которые борются с распространением COVID-19. В рамках благотворительной помощи компания направила необходимые средства индивидуальной защиты в 1200 больниц и 2225 аптек по всей Украине, обеспечив 17 тысяч медработников и 5 тысяч провизоров антисептиками, защитными медицинскими масками, медицинскими перчатками, увлажняющими кремами. Общая сумма помощи составила на 28 мая 4,3 млн грн.

По ее словам, компания также присоединилась к всеукраинской инициативе «Подвези медика»: в течение периода ограничения движения общественного транспорта сотрудники компании во всех областях Украины помогали медицинским работниками добраться до своих рабочих мест.

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