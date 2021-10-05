7 октября профсоюзы выйдут на акцию протеста.

Киев. 5 октября. УНИАН. Совместное представительское объединение профсоюзов (СПО) требует от власти прекратить нарушение трудовых прав украинцев и призывает Верховную Раду, Кабинет министров и представителей бизнеса не лоббировать законы, которые ликвидируют деятельность профсоюзов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель СПО Григорий Осовой.

По его словам, с такими требованиями профсоюзы проведут всеукраинскую акцию 7 октября.

"Во Всемирный день действий за достойную работу мы проведем всеукраинскую манифестацию в Киеве, чтобы заявить о своих правах на труд, достойных условиях жизни, достойной заработной плате и безопасных условиях труда", – сказал он.

Осовой уточнил, что основной месседж будет касаться перехода наемных работников на индивидуальные рабочие контракты и отстранения профсоюзов от правозащитной деятельности.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, граждане имеют право на участие в профсоюзах для защиты своих трудовых прав.

"Мы против антипрофсоюзных законопроектов. Мы также возмущены тем, что в некоторых законопроектах предлагается огосударствить имущество профсоюзов, забрать их здания", – сказал он.

Как отметил заместитель председателя СПО Михаил Волынец, Международная организация труда фиксирует значительные нарушения в новых законопроектах о труде, которые сейчас зарегистрированы в парламенте.

"Поэтому мы просим президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, спикера Дмитрия Разумкова – не бросайте на рассмотрение парламента законы по реформе трудового законодательства в том виде, в котором они сейчас есть. Это полнейшее нарушение конвенции Международной организации труда, Конституции и базовых законов", – подчеркнул Волынец.

Автор: Анна Нагорная