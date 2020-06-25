Представители профсоюзов Украины призвали власти не принимать антисоциальные изменения в трудовое законодательство и анонсировали акцию под Офисом президента (відео)

Профсоюзы планируют 30 июня провести предупредительную акцию под Офисом президента.

Киев. 25 июня. УНИАН. Представители украинских профсоюзов призвали власти не принимать антисоциальные изменения в трудовое законодательство, в частности, речь идет о новом законе о труде и внесении изменений в закон о профсоюзах.

В ходе пресс-конференции в УНИАН председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой сообщил, что в нынешних кризисных экономических условиях появляются законодательные инициативы, дискриминирующие работников. Он отметил, что проект закона о труде №2708, инициированный прошлым правительством, подается и нынешним, несмотря на то, что его оценка с выводами Международной организации труда и разных национальных экспертов была негативной.

Также Осовой рассказал о проекте закона №2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об отдельных вопросах профессиональных союзов)», который, по его словам, устраняет профсоюзы от защиты интересов работников и играет в пользу бизнеса.

«Мы категорически с этим не согласны, и мы сохраним свои возможности представительства... Профсоюзы должны самостоятельно устанавливать свои правила, а не отдельный депутат или комитет должны указывать, как действовать профсоюзам. Поэтому законопроект 2681 не имеет права на жизнь, и мы против его рассмотрения, так как он антиконституционный», - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Украины.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил Волынец сообщил, что общественная организация «Трудовые инициативы» провела анализ проекта закона о труде и обращает внимание, что его содержание противоречит Конституции Украины и международным конвенциям.

«Меня удивляет, что представители правительства, которые продвигают этот проект закона о труде, считают, что можно вводить шестидневную рабочую неделю, можно работать 12 часов и более без ограничений... Моя задача как профсоюзника в Верховной Раде - достучаться до каждого депутата, дать глубокий анализ и разъяснения, мы это сделаем», - сказал Волынец.

Подытоживая сказанное, Осовой подчеркнул, что представители профсоюзов готовы к социальному диалогу и сотрудничеству с властями в части разработки новых законодательных норм с учетом интересов работников и профсоюзов. Он также сообщил о намерении провести 30 июня акцию под Офисом президента.

«Будет предупредительная информационная акция, которая еще раз предъявит требование парламенту и президенту остановить дальнейшее продвижение законопроекта о труде без участия профсоюзов, отозвать антипрофсоюзный законопроект 2681, а реформу профсоюзов проводить только при участии профсоюзов. Очень важное требование - восстановить рабочие места, дать людям возможность зарабатывать, а тем, кто не может, - предоставить материальную поддержку», - заявил председатель Федерации профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука одобрил законопроект о труде, который, по их словам, призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Представленный законопроект вызвал недовольство со стороны профсоюзов, которые назвали документ "трудовым рабством", позволяющим безосновательно увольнять работников.

4 марта 2020 года Кабинет министров отозвал новый законопроект «О труде» (№2708).

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