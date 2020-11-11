Представители профильных ассоциаций отмечают, что сумма поддержки АПК в проекте бюджета-2021 составит 4,5 млрд грн при ранее оговоренных цифрах в 8,2 млрд грн.

Киев. 11 ноября. УНИАН. Представители молочной отрасли считают недостаточной сумму, выделенную на программы поддержки животноводства в проекте бюджета на 2021 год, который депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении без учета предложений от участников рынка.

Об этом представители профильных ассоциаций рассказали в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам вице-президента Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк, предлагаемый в бюджете-2021 объем господдержки животноводства несет угрозы для отрасли, которая и так находится в кризисе.

"Чтобы выбраться из кризиса и достичь прежних показателей, на всю отрасль АПК в бюджете на следующий год должно быть предусмотрено 8,2 млрд грн. Из них – 3,8 млрд грн на животноводство, в частности, 1,7 млрд – на скотоводство. Эти цифры были согласованы профильным министерством и комитетом, но при голосовании за проект бюджета эти правки были отклонены", - сказала Лавренюк.

В частности, общий фонд поддержки сельхозпроизводителей увеличили только на 500 млн грн – до 4,5 млрд грн. Из этой суммы на поддержку животноводства предназначено около 1 млрд грн.

"Если по-прежнему на животноводство останется только 1 млрд грн, мы никогда не используем весь потенциал отрасли. Как показывает практика, сельхозпроизводители подают больше заявок на дотации, чем предусмотрено в бюджете, и все получают пропорционально меньшую сумму", - добавила эксперт.

По словам заместителя председателя общественного объединения "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Михаила Соколова, после отмены спецрежима налогообложения для агропроизводителей в 2017 году правительство обязалось выделять на поддержку агросектора не менее 1% «аграрного» ВВП - то есть около 7 млрд грн. Однако ни разу общая сумма господдержки не достигала таких размеров.

"Сниженная ставка НДС была хорошим инструментом поддержки животноводов. Ее возвращение важно не только для производителя, но и для обычного потребителя, так как тогда молоко станет более доступным. В Украине потребление молока и так в два раза ниже физиологической нормы", - сказал он.

Председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский также отметил, что молочной отрасли, помимо дотирования, важны и другие элементы государственной поддержки.

"Необходима поддержка в виде доступа производителей молока к тендерным закупкам, также экспортные субсидии, которые помогут Украине вернуть статус нетто-экспортера молочной продукции. Молочной отрасли нужна политика реинвестиций, а не дотаций, поскольку это та отрасль, которая нуждается во внимании и может приносить государству прибыль", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн.

По данным Ассоциации производителей молока, население Украины потребляет не более 55% от рекомендованной нормы 380 кг молочных продуктов на человека в год (около 200 кг).

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Автор: УНИАН