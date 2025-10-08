Проект будет направлен на общины Харьковской и Днепропетровской областей.

Республика Корея совместно с ПРООН (Программа развития ООН) запустили проект, направленный на восстановление Украины.

Как сообщила во время пресс-конференции в УНИАН Федерика Диспенца, менеджер проекта ПРООН в Украине, партнерство началось в июне 2025 года и продлится в течение года в общинах Харьковской и Днепропетровской областей.

"В процессе этого партнерства есть ряд целей, которые ставит перед собой проект. Мы хотим инвестировать в местные возможности общин. Чтобы общины стали менее зависимыми от внешней гуманитарной поддержки и переходили к устойчивому пути развития. Это будет происходить по двум ключевым направлениям: поддержка восстановления социальной инфраструктуры, с другой стороны это критическая инфраструктура. Идея заключается в том, чтобы поддержать предоставление услуг, очистку территорий, противоминную деятельность – все это позволяет общинам двигаться дальше", – сказала Диспенца.

Она добавила, что направление работы критической инфраструктуры будет направлено на поддержку энергоэффективности и энергонезависимости общин. Также планируется оказание поддержки в противоминной деятельности и устранении завалов в результате российских атак.

"У нас есть компонент, направленный непосредственно на общины. Он имеет целью собрать точные данные для выявления всех потребностей на уровне общины. И таким образом можно будет определиться с приоритетами", – добавила Диспенца.

Как отметил Пак Кичанг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине, эта программа является не только инициативой по восстановлению общин. Она также отражает готовность Республики Корея к дальнейшему партнерству с Украиной.

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз выразить свое уважение украинскому народу. Несмотря на все трудности, вы продолжаете демонстрировать стойкость. Решимость и поддержка таких партнеров, как Корея и ПРООН, дают Украине возможность двигаться дальше и работать на завтра, строить мир и расти. Корея будет оставаться с вами не только в трудные времена. Мы вместе будем развивать и восстанавливать страну. Пусть это будет новое чудо на берегах Днепра", – сказал Кичанг.

В то же время Христофорос Политис, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине, отметил, что проект начали обсуждать и реализовывать уже давно.

"Это делается для устойчивости общин, обеспечения потребностей тех, кто находится недалеко от фронта. Сегодня мы говорим о трансформационном восстановлении. И это в значительной степени отражено в логике нашей совместной инициативы. И это способ ответить на то, что нужно общинам для восстановления... Этот подход опирается на стратегию регионального развития украинского правительства. Мы говорим о трансформационном восстановлении", – отметил Политис.

Алексей Рябикин, заместитель министра развития общин и территорий Украины, подчеркнул, что в настоящее время главная задача людей, находящихся в Киеве, – помогать и поддерживать людей в регионах, расположенных недалеко от линии фронта.

"Это очень важно. Правительство уже приняло ряд решений для прифронтовых регионов. Это касается различных сфер – от поддержки бизнеса до поддержки людей. Эти решения будут масштабироваться и в будущем. Это касается и страхования военных рисков, чтобы обеспечить продолжение работы бизнеса на прифронтовых территориях. Мы говорим и о страховании людей, которые там продолжают работать", – отметил Рябикин.