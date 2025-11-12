'Религия как оружие. Использование Россией религиозный структур для уничтожения украинской идентичности'

12 ноября в 15.00 в пресс-центре УНИАН состоится презентация аналитического исследования на тему: "Религия как оружие. Использование Россией религиозных структур для уничтожения украинской идентичности".

Во время пресс-конференции будет представлена:

презентацию уникального исследования, которое раскрывает методологию использования Россией фактора религии как оружия в гибридной войне, разрушает мифы российской пропаганды, разоблачает важные аспекты российских информационных операций и когнитивного влияния на временно оккупированных территориях Украины;

результаты аналитического отчета по заявленной теме, подготовленного Восточной правозащитной группой и Институтом стратегических исследований и безопасности при поддержке National Endowment for Democracy (печатная версия отчета будет издана во время мероприятия).

Исследование документирует: системные религиозные репрессии на оккупированных территориях Украины (2014-2025 гг.); превращение Русской православной церкви в инструмент военной пропаганды и контроля; использование религии как составляющей гибридной войны против Украины; свидетельства об убийствах, пытках и преследованиях духовенства, а также разрушение более 600 украинских храмов.

В рамках пресс-конференции будут обсуждены вопросы: как религиозные структуры РФ стали элементом политической и военной машины, влияние этой политики на свободу совести в Украине, возможные международные механизмы ответственности за религиозные преследования:

Спикеры

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести - Виктор Еленский

Доктор политических наук, заместитель директора Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины - Галина Зеленько

Доктор философии по политическим наукам, Директор Института стратегических исследований и безопасности - Павел Лисянский

Советник председателя правления Института религиозной свободы - Игорь Лукьянов

Приглашены к дискуссии представители: дипломатического корпуса стран - партнеров Украины, Министерства культуры, МИД Украины, ЦПД при СНБО Украины, Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений; Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики; ведущие украинские журналисты по религиозной проблематике.

Место проведения

Ул. Крещатик, 4, Пресс-центр УНИАН. Регистрация для представителей СМИ по редакционным удостоверениям с 14.30.