'Репарационный кредит': как заставить замороженные активы РФ работать на Украину (видео)

Чиновники и эксперты рассказали, как заставить замороженные активы РФ работать на Украину.

В Европе все чаще звучат тезисы о вероятном предоставлении Украине так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных активов России, однако пока среди европейских государств до сих пор нет единодушия по поводу возможности предоставления такого займа.

Представители Офиса президента, МИД и экономисты рассказали, насколько реально предоставление Украине такого кредита, есть ли на это правовые основания, чем рискуют европейцы и на какие нужды могут быть использованы эти средства во время круглого стола в УНИАН на тему: "Арестованные активы РФ: международные правовые основания и перспективы использования в пользу Украины".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что в случае положительного решения по "репарационному кредиту" государство планирует использовать полученные средства для финансирования оборонных нужд, восстановления энергетической инфраструктуры и для выплаты компенсаций пострадавшим.

"Украина должна иметь автономию в определении целевого использования этих средств, ведь мы лучше знаем потребности фронта. Часть средств следует зарезервировать под компенсационный механизм, чтобы создать финансовую подушку для выплат пострадавшим", - сказала Мудрая.

Пока что против предоставления такого кредита Украине выступили Бельгия и Euroclear. Однако, по мнению иностранного эксперта Бенджамина Хильгенстока, у них нет реальных оснований для сомнений. Он опроверг утверждение о возможных рисках для финансовой системы Европейского Союза.

"Первое, что нам нужно сделать, это сказать Бельгии и Euroclear, что хватит этой чепухи. Хватит разговоров о риске. Поскольку в этом плане нет риска, поскольку мы не берем деньги России и мы не берем деньги Euroclear. Все, что мы делаем, это обмениваем наличные Euroclear на облигации ЕС", - сказал экономист Бенджамин Хильгенсток.

Эксперт Киевской школы экономики Джеймисон Файерстоун пояснил, что новое предложение по репарационным кредитам не забирает наличные у России, а использует наличные банка Euroclear, который сейчас удерживает замороженные активы. По его словам, предлагается заменить 176 млрд евро наличных средств Euroclear на облигации, которые выпустит ЕС или его страны-члены.

"Мы ничего не забираем ни у Euroclear, ни у России. Баланс России в Euroclear остается неизменным, как и баланс Euroclear. Ни у кого ничего не берется", - сказал он.

Также рисков не видит и эксперт "Киевской школы экономики" Анна Власюк. Она пояснила, что Россия не сможет подать иск на страны Евросоюза в связи с мобилизацией российских активов или формированием "репарационного займа" для Украины.

В свою очередь, профессор экономики, эксперт по российской экономике Игорь Липсиц поделился двумя, по его мнению, возможными сценариями, с помощью которых Россия может заплатить за начатую войну.

"Для решения этой проблемы есть два основных варианта. Первый - лишить Россию прав на эти активы и напрямую использовать их на нужды Украины. Второй - формально сохранить права России на эти активы, но использовать их на нужды Украины. Вероятно, важнее не столько прямо наказать Россию, отобрав ЗВР (золотовалютные резервы, - УНИАН), сколько получить за счет этих средств устойчивое обильное финансирование армии и энергетики Украины", - отметил эксперт.

При этом представитель Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов сказал, что Украина сможет сформировать общую сумму ущерба, нанесенного действиями РФ, благодаря заявкам в реестр убытков от пострадавших лиц. Тогда будут поданы иски в международный реестр убытков и международную компенсационную комиссию.

В экспертном обсуждении, которое состоялось во время круглого стола в пресс-центре УНИАН, принимали участие: Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса Президента Украины (офлайн); Николай Юрлов, представитель МИД Украины (офлайн); Анна Власюк, "Киевская школа экономики" (офлайн); Benjamin Hilegnstock, KSE (онлайн); Jamison Firestone, эксперт (онлайн); Alla Poedie, политический аналитик, юрист, публицист (онлайн); Игорь Липсиц, профессор экономики (онлайн); Владимир Милов, политэкономист, общественный деятель (онлайн); Elina Ribakova, ведущий экономический эксперт (онлайн); Инна Попович (модератор), журналист-расследователь.