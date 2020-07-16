Фермеры Одесчины призывают президента Украины остановить рейдерские захваты в области (фото, видео)

По словам аграриев и представителей общественности, местная власть не способна защитить фермеров региона от рейдерских атак.

Киев. 16 июля. УНИАН. Фермеры и представители антикоррупционных организаций Одесской области обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить рейдерские захваты, в результате которых аграрии теряют земли и урожай.

Соответствующее обращение на пресс-конференции УНИАН озвучил руководитель Международной антикоррупционной ассамблеи в Одесской области Анатолий Коломиец.

"Ситуация в регионе крайне плачевная – десятки рейдерских махинаций происходят под руководством нынешней областной власти. Наверху власть поменялась, но на местах остались старые "назначенцы", которые способствуют рейдерству своим бездействием", - отметил Коломиец.

По его словам, фермеры Одесчины множество раз обращались к народным депутатам, в парламентские комитеты, к генеральному прокурору Украины, в Офис противодействия рейдерству и прочие ведомства, однако это не принесло результатов.

"Они действительно изучают наши обращения и пытаются что-то сделать, но не могут приехать к нам в область и лично разобраться, к примеру, с главой обладминистрации. Обращения перенаправляют вертикально вниз, руководителям районных ведомств, которые не берутся за дело, боясь потерять должность", - отметил Коломиец.

Как рассказал глава Ассоциации аграриев Подольского района Николай Якубенко, у фермеров отбирают земли и урожай, применяя психологическое и физическое насилие.

По его словам, у одного из фермеров региона рейдеры похитили урожай рапса стоимостью 3 млн грн. В некоторых случаях рейдеры просто уничтожают урожай “неугодных”, которые отказываются идти на уступки.

Также в области распространена схема с подделкой документов и реорганизацией кооперативов в общества с ограниченной ответственностью, в результате чего члены кооперативов лишаются своих земельных участков.

В этой связи аграрии и представители общественности просят центральную власть, в первую очередь президента Украины, вмешаться в ситуацию и разобраться с местными чиновниками, которые содействуют рейдерским захватам.

"Если власть будет бездействовать, первым шагом будет то, что она лишится поддержки на местных выборах. А вторым шагом – люди реально выйдут на улицы и будут заниматься самозащитой", - отметили спикеры.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан обращаться в Офис противодействия рейдерству, который Кабинет министров открыл в декабре прошлого года для защиты интересов законных собственников.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98063-press-konferenciya-v-unian-na-temu-agrarnoe-reyderstvo-v-odesskom-regione-osushchestvlyaetsya-pri-posobnichestve-oblastnoy-vlasti.html

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