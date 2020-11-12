На думку експертів, основні проблеми в цій сфері-відсутність механізму притягнення до відповідальності посадових осіб банків, слабка система правоохоронних органів і системне небажання регуляторів більш ефективно контролювати діяльність банків та інших фінустанов.

Києва. 12 листопада. УНІАН. Приховане рейдерство фінансових установ в Україні, з яким все частіше стикаються клієнти українських банків, відштовхує не тільки вітчизняних клієнтів, а й іноземних інвесторів.

Про це розповів голова громадської організації «Антирейдерський центр» Дмитро Йовдій в ході круглого столу в УНІАН, в якому також взяли участь адвокати Іван Звольський, Віктор Соколов та Олена Свірська.

"Часто клієнти банків скаржаться на зловживання банківських і фінансових установ, так зване узаконене рейдерство: одностороння зміна умов договору, зміна процентних ставок, які ставлять клієнтів у невигідне становище, а іноді і рейдерські атаки на власність клієнта і членів його сім'ї. На жаль, такі обставини не сприяють інвестиційному клімату, і в тому числі через таку недобросовісну практику іноземні інвестори часто відвертаються від національної економіки», - сказав Йовдій.

Він також відзначив ще одну проблему-залучення колекторів у ці процеси, коли клієнти починають боротися не тільки з фінансовими установами, а й з колекторами, які вдаються до неправових, недобросовісних, а іноді аморальних методів.

Присутні на конференції іноземні інвестори, бізнесмени Йілмаз Мехмет Акіф і Расім Бекмезджі поділилися своїми випадками зіткнення з недобросовісними діями керівництва банку, що кредитує їхні бізнеси. При цьому дії банку були спрямовані не на повернення боргу, до чого інвестори були готові, а на блокування роботи підприємств, спроби збанкрутувати їх і заволодіти активами. При цьому керівництво банку вдавалося до неправомірних дій, в тому числі, проникнення на одне з підприємств зі зломом. Бізнесменам доводилося вести тривалі судові розгляди для захисту своїх прав і майна.

«17 років живу в Україні і брав участь у поліпшенні інвестиційного клімату країни, намагався залучити нових інвесторів в українську економіку, показував приклади успішних кейсів до того моменту, поки не зіткнувся сам з рейдерством в рамках закону. І тепер доведеться ділитися з інвесторами цим досвідом теж», - сказав Расім Бекмезджі.

Голова правління громадської організації» Захист інвесторів " Денис Шинкаренко, який також взяв участь у круглому столі, зазначив, що безлад, що відбувається в банківському секторі, псує інвестиційний клімат в нашій країні.

«Я не міг би подумати, що банк намагається відняти у підприємців їх майно і зробити їх банкрутами. Я хотів би, щоб НБУ звернув увагу на дії керівників таких банків і припинив таке, щоб в майбутньому інвестори не боялися, що який-небудь банк може зробити їх бізнес неприбутковим. У банку лише функція передачі грошей, і на цьому він повинен заробляти», - сказав Шинкаренко.

Йовдій зазначив, що в Україні існує достатньо законів і підзаконних актів для регулювання діяльності банків, і основні проблеми – це відсутність механізму притягнення до відповідальності - як фінансової, так і кримінальної - посадових осіб банків, слабка система правоохоронних органів і системне небажання регуляторів, при наявних можливостях, більш ефективно контролювати діяльність банків і фінустанов.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні розпочала роботу національна платформа медіації скарг споживачів» ФінСкарга", на яку за перші 2 тижні роботи надійшло понад 200 скарг на дії фінансових установ.

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Автор: УНИАН