Следующими в президентском рейтинге - Петр Порошенко с результатом в 16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, а также Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - по 10%.

Киев. 13 декабря. УНИАН. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стабилизировался на 25%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко, презентуя результаты социологического исследования политических настроений украинцев по состоянию на конец 2021 года.

"Если говорить о главном политическом итоге года, то, по сути, блицкрига по резкому обвалу рейтинга Владимира Зеленского не произошло. Пиковый результат Зеленского был в начале сентября и составлял 32%, затем началась де-факто информационная война между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым и на протяжении октября рейтинг Владимира Зеленского упал на 7% и остановился на 25%", - отметил он.

По словам Денисенко, сейчас можно говорить, что рейтинг главы государства де-факто стабилизировался на 25-ти процентах - это те опрошенные, которые определились с выбором и пойдут на возможные выборы.

"Поэтому блицкрига не произошло ... и примерно в этом же промежутке Зеленский встретит и Новый год, и войдет в следующий политический сезон", - считает эксперт.

Он напомнил, что худший результат за всю каденцию рейтинг президента показывал в феврале - 23%.

"То есть мы можем говорить, что 22%, 23%, 25% - это его "ядерный" электорат", - уточнил Денисенко.

В то же время, результаты исследования свидетельствуют, что следующим в президентском рейтинге является Петр Порошенко с результатом 16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

За ним следуют Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - по 10%.

По данным опроса, в случае проведения второго тура, Зеленский выигрывает у всех своих ближайших конкурентов почти с идентичными показателями: 56% к 44% против Порошенко, 59% к 41% против Бойко и 56% к 44% против Тимошенко.

Однако, результаты исследования показывают, что по итогам года самый высокий антирейтинг между собой делят Порошенко (21%), который возглавлял его весь 2021 год и Зеленский (21%), который присоединился к нему в декабре.

Если бы парламентские выборы состоялись в это воскресенье, то в Верховную Раду точно прошли бы пять партий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко, презентуя результаты социологического исследования политических настроений украинцев по состоянию на конец 2021 года.

По его словам, почти три четверти граждан (72%), как и в течение всего года, заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах, еще 23% не имеют такого намерения.

"На сегодняшний момент в парламент четко проходят пять партий, которые преодолевают 5-процентный барьер с большим запасом. И еще три партии - на грани прохождения", - отметил Денисенко.

Он добавил, что по итогам года "Слуга народа" удерживает первое место в партийном рейтинге - за нее проголосовали бы 19% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Следующими идут партия "Европейская солидарность (16%), "Батькивщина" (14%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13%), партия Дмитрия Разумкова (9%), "Сила и честь" и партия "Наши" (5%), "Украинская стратегия Гройсмана" - 4%.

Данные опроса свидетельствуют, что склонность молодежи голосовать за Зеленского сказывается и на самой большой поддержке среди респондентов в возрасте 18-24 года его партии: среди них "Слугу народа" своим выбором называют 27%, и наоборот, среди избирателей 55 лет и старше поддержка правящей партии почти в три раза меньше – 10%. Зато старшее поколение чаще выбирает "ОПЗЖ" – 14%, что коррелирует с большей привязанностью этой категории к одному из лидеров партии - Бойко.

По регионам партия "Слуга народа" лишь незначительно опережает "Батькивщину" и "Евросолидарность" в Центре страны – 15% к12%, зато на Западе почти вдвое уступает "Европейской солидарности" - 12% к 21% .

На Востоке правящая политсила уступает "ОПЗЖ" – соответственно 12% против 17%, а на Юге, наоборот, опережает ее – 19% к 16%.

Наихудшие позиции по итогам 2021 года у "Слуги народа" на Донбассе, где она уступает "ОПЗЖ" в три раза: 8% к 26%.

В то же время по итогам года партия "Слуга народа", получавшая поддержку на уровне 22-23% в течение многих месяцев, в декабре вернулась к показателю февраля 2021 года.

Зато партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в начале года возглавляла партийные рейтинги, заметно потеряла поддержку с февраля месяца – с 22% до 13% в декабре.

Две другие партии – "Евросолидарность" и ВО "Батькивщина" – фактически сохранили рейтинги теми же, что и в начале года.

Антирейтинг партий возглавляют "Евросолидарность" и "Слуга народа" - за них ни в коем случае не проголосовали бы по 19% опрошенных, за ними идут "ОПЗЖ" - 17% и "Батькивщина" - 9%.

***Социологическое исследование проводилось по всей территории Украины среди 2 тыс. 400 респондентов методом face-to-face с 28 ноября по 10 декабря. Выборка представляет взрослое население Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Автор: Антонина Доломанжи