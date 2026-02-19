РФ и Китай используют TikTok как инструмент когнитивной войны против Украины, - аналитический отчет (видео)

Россия и Китай используют цифровые платформы (прежде всего TikTok) как инструмент когнитивной войны против Украины. В частности, TikTok - это механизм, который формирует эмоциональные, поведенческие и идеологические модели, особенно среди подростков и молодежи.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета "TikTok как инструмент когнитивной войны против Украины", представленного сегодня в пресс-центре УНИАН.

В нем отмечается, что платформа превратилась из развлекательного приложения в канал психологического воздействия, через который внедряются деструктивные нарративы, подрывающие единство и моральную устойчивость украинского общества.

"Когда мы рассматриваем платформу TikTok, нам не нужно объяснять, она очень разрекламирована. Это китайская социальная сеть, которая активно используется на сегодняшний день именно российской федерацией для того, чтобы оказывать определенное влияние на наших граждан, которые находятся как в Украине, так и за рубежом", - прокомментировала Вера Ястребова, директор Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лисянского.

По ее словам, согласно статистическим данным, в Украине зафиксировано 17 млн пользователей TikTok.

"Это какая-то цифра, которая вызывает удивление, но мы должны понимать, что никто не утверждает, что это 17 млн реальных людей, это 17 млн аккаунтов", - добавила она.

В отчете отмечается, что в 2024 году в Украине зафиксировано более 130 тысяч психических расстройств у детей (+47% к 2020 году), причем 61% подростков испытывают тревогу после часа, проведенного в TikTok.

Также отмечается, что алгоритмы TikTok создают дофаминовую зависимость, схожую с игровой и наркотической, что приводит к высокому уровню эмоционального истощения, апатии и когнитивной деградации. Россия же использует платформу как лабораторию информационно-психологических операций (ИПСО). Координация возложена на подразделения ГРУ ("Unit 54777") и ФСБ.

В то же время, как подчеркивают аналитики, Китай, владеющий ByteDance, имеет инструменты алгоритмического контроля и поведенческой аналитики, что несет угрозу утечки поведенческих данных и вмешательства в настроения общества.

"TikTok, кстати, очень технологично грамотно рассчитан на психологические особенности людей. Законы физики - все стремится к покою, человек стремится получать максимально упрощенную информацию, максимально легко получать этот дофамин удовольствия", - заявила Галина Зеленько, доктор политических наук, заместитель директора Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины.

Кроме того, аналитики отмечают, что в развитых странах наблюдаются десятки смертей детей от челленджей TikTok, рост тревожности и депрессий у подростков (до 15% по данным ВОЗ).

В Сингапуре 1 из 3 молодых людей демонстрирует серьезные симптомы тревоги, в Японии и Южной Корее приняты государственные программы ограничения экранного времени и мониторинга контента.

По мнению авторов отчета, необходимо ввести полную блокировку TikTok на территории Украины до момента передачи алгоритмов под контроль украинских и международных регуляторов. Блокировка рассматривается не как ограничение свободы, а как мера информационной санитарии для защиты детей и национальной безопасности.

"Государственное регулирование однозначно необходимо. Во многих странах вводят ограничения для детей 13-15 лет, когда можно начинать пользоваться сетями. Соответственно, точно нужно запускать дискуссию о таких же вещах и в Украине", - подчеркнул Александр Позний, директор исследовательской компании "Актив-Групп".

В пресс-конференции, посвященной обсуждению возможных рисков, связанных с использованием платформы TikTok в Украине, приняли участие: Вера Ястребова, директор Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лисянского; Галина Зеленько, доктор политических наук, заместитель директора Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины; Александр Позний, директор исследовательской компании "Актив-Групп". К участию были приглашены представители органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, медиа, экспертной среды и общественных организаций.

Эксперты обратили внимание на влияние алгоритмов приложения на эмоциональное состояние подростков, формирование привычки к короткому контенту и рост тревожности при чрезмерном использовании. Также обсуждались случаи распространения опасных челленджей и манипулятивного контента, которые требуют большего внимания со стороны родителей, образовательных учреждений и государства. Участники мероприятия подчеркнули важность развития цифровой грамотности и ответственного использования социальных сетей как элемента психологической и информационной устойчивости общества.