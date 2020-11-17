Они опасаются, что события, которые развиваются в лицее, могут привести к уничтожению учебного заведения.

Киев. 17 ноября. УНИАН. Родители лицеистов призвали президента Владимира Зеленского взять под личный контроль ситуацию в Государственном лицее-интернате "Кадетский корпус" имени И. Г. Харитоненко.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как отметил шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой, после создания лицей подчинялся Минобразования, а 6 февраля 2019 года он был передан в сферу управления Администрации Госпогранслужбы.

По его словам, после перехода в подчинение ГПСУ финансирование лицея уменьшилось, а надежды лицеистов, их родителей и коллектива на дальнейшее развитие учреждения, укрепление материально-технической базы, улучшение бытовых условий, вопросы обеспечения вещевым и спортивным имуществом не были осуществлены и не осуществляются.

Чеповой отметил, что 29 октября были изданы предписания ГПСУ об изменениях в должностях руководящего и педагогического состава лицея, по которым от работы отстранен ряд офицеров-методистов и воспитателей, что нарушает устав учебного заведения.

По словам модератора мероприятия, военного журналиста Евгений Смушкова, согласно уставу лицея, педколлектив формирует начальник лицея, поэтому такие действия ГПСУ являются нарушением.

"Цель нашего мероприятия - не обвинять кого-то. Мы бьем тревогу, потому что события, происходящие в последнее время, заставляют нас думать, что запущен какой-то не очень хороший сценарий, который может в конечном счете привести к уничтожению жемчужины украинского образования - сумского "Кадетского корпуса", - подчеркнул он.

Смушков предположил, что руководство ГПСУ может быть дезинформировано относительно ситуации в лицее и призвал председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко к диалогу и к публичному решению вопросов.

Свои опасения из-за сложившейся ситуации выразили и родители выпускников и воспитанников учебного заведения.

В частности, заместитель председателя родительского комитета лицея, мать выпускника и ученика лицея Ирина Винтоняк рассказала, что родители обеспокоены тем, что происходит в учебном заведении, и готовы к диалогу для решения проблем.

Она добавила, что за время, пока лицей подчинен ГПСУ, ее руководство не проводило встреч с родительским комитетом.

"Мы, родители, обеспокоенные происходящим ... Я бы хотела от имени родителей ... обратиться к президенту нашей страны с просьбой помочь в сохранении учебного заведения. Чтобы он взял под личный контроль судьбу сумского "Кадетского корпуса", - пояснила Винтоняк.

Родители также призвали обратить внимание на ситуацию в лицее и премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что опасения родителей и экспертов относительно возможного уничтожения лицея не имеют никаких оснований.

"Государственная пограничная служба нацелена исключительно на развитие учебного заведения. Ни о каких упреках по ощущениям, о которых вы говорите, речь не идет. А финансирование даже больше, чем то, что выделялось на 2019 год Министерством образования. Кроме того, внесены нормы в вещевое обеспечение, чтобы обеспечивать лицеистов вещевым имуществом", - рассказал он.

Демченко уточнил, что в последние годы лицеистам выделялась камуфлированная форма, а в дальнейшем выделят еще и спортивную. "Это сверх выделенных ассигнований на лицей, поскольку поставки вещевого имущества идет централизованно в ГПСУ. И также включаются нормы по парадной форме и повседневной форме", - пояснил представитель ГПАУ.

Он подчеркнул, что в Госпогранслужбе готовы по соответствующему обращению инициировать соответствующую встречу с родителями и заинтересованными лицами, где будут обсуждены и решены вышеупомянутые вопросы.

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Автор: УНИАН