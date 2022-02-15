В государственных цирках Украины подчеркивают важность сохранения животных в цирковой отрасли.

Киев. 15 февраля. УНИАН. Руководители государственных цирковых коллективов заявили об угрозе разрушения модели традиционного украинского цирка из-за подготовленного ко второму чтению законопроекта №5409, который предусматривает запрет использования животных в цирках.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, состоявшейся при участии представителей государственных цирковых предприятий и экспертов.

"Сегодня мы стоим на грани серьезного шага украинского государства в направлении благородных мер, но который на самом деле может создать тяжелый и серьезный прецедент. Украинский традиционный цирк, имеющий невероятно давнюю историю со времен XI века и на фресках Софии Киевской можно видеть, что истоки украинского цирка восходят еще к древней истории, традиционные жанры циркового искусства сегодня оказались перед серьезной угрозой", - заявил генеральный директор Национального цирка Владислав Корниенко.

Он отметил, что законопроект №5409, который предусматривает внесение изменений в закон "О защите животных от жестокого обращения", в Верховной Раде готовится к принятию во втором чтении.

"По состоянию на сегодня этот законопроект предусматривает полный запрет использования животных, всех категорий как диких, так и домашних животных в цирках. Я говорю сейчас только о государственном секторе циркового искусства Украины. Следствием этого может стать полное системное разрушение модели традиционного украинского исторически сложившегося цирка", - сказал Корниенко.

Он обратил внимание, что у государственных цирковых коллективов есть свои стационарные здания, помещения, обустроенная инфраструктура по работе с цирковыми животными. Животные в этих заведениях, как заверил Корниенко, содержатся с любовью и бережным отношением.

"За животными в цирках стоит целая история работы профессиональных династий артистов, целые инфраструктуры ассистентов номеров, ветеринарные службы. У нас в Национальном цирке ветслужбу возглавляет профессор, кандидат наук, человек профессиональный, который является практикующим ветврачом. У нас есть свои площади для проведения медицинских операций, система УЗИ, ухода за животными", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, работая в международных институциях, он владеет информацией международных организаций в данном вопросе.

"Я хочу сказать о международном опыте. 17 декабря Европейская комиссия Европарламента приняла решение о снятии запрета использования животных в цирках. Таким образом Еврокомиссия, Европарламент дает возможность, право странам самим определиться в способ сохранения или запрета использования животных в зрелищных мероприятиях", - рассказал Корниенко.

Он подчеркнул, что цирковое искусство признано Европарламентом как составляющая мирового наследия.

"И сегодня, как никогда, надо привлечь внимание к государственным циркам в части оказания помощи, поддержки возможностей, улучшения условий. И контроля, в свою очередь. А мы открыты к тому, чтобы неравнодушные категории граждан имели доступ к состоянию работы с животными", - сказал Корниенко.

В свою очередь генеральный директор-художественный руководитель государственной цирковой компании Украины Сергей Кабаков сообщил, что в ближайшее время все 7 государственных цирков Украины запустят круглосуточный онлайн-доступ для всех желающих наблюдать за пребыванием животных в цирках.

"Я приглашаю всех желающих через две недели заходить на сайты наших цирков, где будут работать видеокамеры. Это Криворожский цирк, Днепровский, Львовский, национальный, Одесский, Запорожский , Храковский цирки", - сказал он.

Академик Национальной академии наук высшего образования Украины, профессор, заведующий кафедрой анатомии, гистологии и патоморфологии животных имени В. Г. Касьяненко Олег Мельник отметил, что цирк является одной из составляющих общего образования, общебиологического направления, потому что там зрители-дети видят пример воспитания уважения и любви к животным.

По словам Мельника, он посещал государственные цирки Украины и видел, как радостно животные встречают своих дрессировщиков и сиделок. Он отметил, что запуганный животное ведет себя совсем по-другому – забивается в угол и огрызается.

"Моя позиция - должны быть четкие требования к дрессировщику, животные в цирке должны остаться. Дрессировщик должен работать по соответствующей лицензии, которая выдается ему соответствующей созданной комиссией. И если он нарушает требования, то лишается права работать с животным на всегда", - сказал он, аргументируя необходимость законодательных изменений в этой сфере.

Корниенко обратился к обществу и власти с просьбой услышать государственный сектор цирков.

"Мы не возражаем, мы - за защиту животных от жестокого обращения. Но хотим привлечь внимание и Верховной Рады, и общества к проблеме тотального запрета (животных – УНИАН) и возможной потери уникального явления, каким является украинский традиционный цирк", - подытожил он.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Львовского национального цирка Роман Здреник, генеральный директор Дирекции передвижных цирковых коллективов Украины Павел Кныш и другие руководители колективов.