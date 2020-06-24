Община Днепровского района надеется на диалог с властью по вопросам строительства Подольско-Воскресенского моста и судьбы Русановских садов (видео)

Община «Русановских садов» не блокирует строительство моста на Троещину, а выступает против строительства съездов на Горбачиху и «Русановские сады», потому что это «уничтожит 300 гектаров рекреационной территории Киева».

У пресс-конференции приняли участие: Вадим Тищенко- глава ОО "Русанівськи сади",

Виктор Петрук – транспортный инженер, специалист в области транспортного анализа и планирования, Виктор Глеба – эксперт по государственному управлению та градостроительству в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Людмила Шашкина – представитель ОО «Воскресенська слобода», Слава Медведенко – представитель ОО «Микільська Слобідка», Елена Фатеева – общественный деятель (ОО «Перше право», защитница заказника Урочище Горбачиха).

Киев. 24 июня. УНИАН. Община Днепровского района Киева надеется на диалог с властью по вопросу строительства Подольско-Воскресенского моста.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель общественной организации «Русановские сады» Вадим Тищенко напомнил, что в августе 2019 года в Днепровском районе состоялись общественные слушания, в ходе которых 630 жителей дачного массива «Русановские сады» выдвинули свои требования по строительству Подольско-Воскресенского моста.

По словам Тищенко, одним из главных требований было сделать так, чтобы не было съездов с Подольско-Воскресенского моста на территорию, в частности, дачного массива «Русановские сады», урочища Горбачиха. Требования общины, по его словам, рассмотрены властями не были.

Кроме того, подчеркнул он, на территорию "Русановских садов" невозможно будет нормально пропустить спецтехнику, ведь дорога, которую якобы планируется сделать, очень узкая.

«Вчера мы подали официальное письмо на имя председателя КГГА с нашими требованиями. Мы надеемся, что будет встреча в ближайшее время, мы открыты к диалогу», - сказал Тищенко.

Он отметил, что община не против строительства метро на Троещину, а против съездов на территорию «Русановских садов». «Мы готовы всячески помогать для того, чтобы жители левобережья получили современную транспортную инфраструктуру», - добавил руководитель ОО.

В свою очередь, представитель ОО «Никольская Слободка», профессиональный баскетболист Станислав Медведенко высказал мнение, что съезды на «Русановские сады» и улицу Центральная Садовая "ничего не изменят, только создают больше проблем».

«Для меня очень понятным становится в этом всем свете, почему власти не хотят делать парк на Никольской Слободке, ибо они хотят пустить туда нам больше автомобилей. Уже там плюс 10 тысяч человек проживает, школ нет. А власти занимаются такими, я извиняюсь, вещами, которые делают невозможной жизнь людей в нашем районе», - сказал он.

По мнению Медведенко, создается ситуация, когда «лбами сталкивают людей». «Хотят противопоставить Никольскую Слободку, «Русановские сады», Троещину - нам не нужно этого делать», - подчеркнул он.

Кроме того, представитель ОО «Воскресенская слобода» Людмила Шашкина отметила, что их организация была создана в 2012 году при первом приезде строителей на озеро Радунка - для его сохранения от застройки. Среди проблемных вопросов строительства Подольско-Воскресенского моста, которые видит общественность, она, в частности, назвала «существенные противоречия» действующему Генеральному плану Киева! Строительство объекта ведется по старой проектной документации, без учета общественных слушаний и других предложений общественности», - сказала Шашкина.

Также, по ее словам, проект Генплана Киева и проектное решение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода «предоставляют возможность комплексной застройки территории Горбачихи, что является грубым нарушением действующего законодательства Украины».

Также представитель ОО подчеркнула, что сложное инфраструктурное строительство с привлечением большого количества крупнотоннажной техники обязательно должно было предусматривать создание отдельных подъездных путей.

В свою очередь, транспортный инженер, специалист в области транспортного анализа и планирования Виктор Петрук отметил, что «Русановские сады» сегодня никак не препятствуют строительству моста и метро, потому что мост «полностью прошел «Русановские сады» от Горбачихи и до железной дороги».

«Второе - мост на самом деле не строится и никогда не строился на Троещину. Это политическая спекуляция. Мост строится, согласно утвержденному проекту ... Подольский мостовой переход начинается, титул моста, на улице Межигорской и заканчивается на бульваре Перова. Никаких съездов в сторону Троещины этот проект не содержит, и реализовываться они пока не будут в составе этого моста», - сказал он.

Петрук добавил, что «метро на Троещину никто не строит». «Потому что на сегодня, на 2020 год, не существует проекта метро на Троещину, не существует проекта Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Он еще не заказан, не разработан, не прошел экспертизу. И на него в ближайшие 10 лет у нас не будет финансирования», - отметил он.

По словам эксперта, если кто-то думает, что мост необходимо немедленно в любом варианте запустить, потому что это якобы должно улучшить транспортную ситуацию в городе, то эти люди «ошибаются». «Транспортная модель показывает, что если автомобильная часть моста будет запущена без общественного транспорта, а это не произойдет, потому что нет проекта метро на Троещину, то это не улучшит, а существенно ухудшит транспортную ситуацию в городе. Это не очевидный вывод, но транспортная модель подтверждает эту гипотезу», - сказал Петрук.

Общественный деятель Елена Фатеева также подчеркнула, что община «Русановских садов» не блокирует строительство моста на Троещину, а блокирует строительство съездов на Горбачиху и «Русановские сады», потому что это, в частности, «уничтожит 300 гектаров рекреационной территории Киева».

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