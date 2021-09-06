Открытое обращение к Президенту Украины

Также они передали в Офис президента более 50 тыс. подписей жителей Днепра, которые поддерживают требования активистов.

Киев. 6 сентября. УНИАН. Ряд общественных организаций Днепра обвиняет мэра города Бориса Филатова в коррупционных действиях и других нарушениях и призывает президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию.

Обращение к президенту было обнародовано на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель ГО "Движение за общественную справедливость" Геннадий Бутенко отметил, что за две недели в 15 палатках организаторов в Днепре под этим обращением было собрано 50 тыс. подписей жителей города.

"Даже для нас это был шокирующий результат, поскольку мы не рассчитывали, что такое количество людей возмущено действиями мэра города", - отметил Бутенко.

Он также озвучил текст обращения к президенту.

"Мы, жители Днепра, обращаемся к Вам за защитой своих конституционных прав и свобод с призывом защитить город и его жителей от коррупции, рейдерства и произвола городских властей во главе с мэром Борисом Филатовым. На местном уровне все возможности добиться правды и справедливости исчерпаны. Мэр установил в городе феодальные порядки и позволяет себе откровенно нарушать закон. За годы правления Филатова почти полностью разрушена городская инфраструктура", - заявили авторы обращения.

Также в документе отмечается, что многочисленные факты коррупции, хищения бюджетных средств города никоим образом не расследуются местной полицией, а также на ситуацию не реагирует прокуратура.

"Уголовные дела открываются и впоследствии их закрывают, и чиновники не несут никакой ответственности. Разворовывают бюджет города на всем, начиная от масштабных проектов вроде строительства мостов через Днепр и заканчивая озеленением города, в ходе которого местные власти приобрели деревья по 146 тыс. гривен за один саженец", - заявили подписанты обращения.

"За хищение миллиардов гривен бюджетных средств на должностных лиц горсовета было открыто 300 уголовных производств во времена мэрства Филатова. Областная прокуратура, СБУ, Нацполиция, ГБР неоднократно рассказывали о подробностях этих производств, однако жители Днепра так и не увидели приговоров по этим делам", - в частности говорится в обращении.

Также инициаторы обращения заявили о готовности предоставить подтверждения фактов коррупции со стороны городских властей Днепра.

Бездействие местных правоохранителей представители общественных организаций объясняют тем, что руководители правоохранительных органов в Днепре запуганы городскими властями и боятся потерять свои должности, "поскольку авторитет центральной власти в Днепре сведен на нет, а Филатов ведет себя, как местный князек, абсолютно уверенный в безнаказанности".

Особое внимание участники пресс-конференции обратили на коммунальное предприятие "Муніципальна варта".

"Для сведения счетов с неугодными мэр Днепра создал частную армию под названием КП "Муніципальна варта". В городе ее называют "титушки Филатова", местным "беркутом". Эта преступная группировка знаменита избиением граждан, активистов, предпринимателей, депутатов и даже журналистов", - сказано в обращении.

Представители общественных организаций просят президента вмешаться в ситуацию в Днепре.

"У Вас есть все полномочия, чтобы положить конец издевательству над днепрянами", - отмечается в обращении.

Также участники пресс-конференции рассказали, что сегодня отнесли оригиналы подписей вместе с обращением в Офис президента, а их копии - в Офис генерального прокурора.

Автор: Дмитрий Хилюк