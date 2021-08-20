В частности, Украина "может похвастаться свободными выборами, как элементом демократического общества".

Киев. 20 августа. УНИАН. Политолог, народный депутат VIII созыва Александр Черненко считает, что с начала независимости Украина прошла точку невозврата к тоталитаризму.

Об этом он заявил во время круглого стола в УНИАН на тему: "Выводы первых тридцати лет независимости Украины: путеводитель в будущее", организованного общественной организаций "Центр глобальных политических стратегий".

"Избирательный процесс в Украине всегда был связан с ее общим развитием общественно-демократических процессов. И если взять историю с начала независимости до последних электоральных историй... то после свободных и демократичных выборов в начале и середине 90-х, в конце 90-х и начале 2000-х, выборы были всё более и более проблематичными в плане свободы", - отметил он.

По словам Черненко, с того времени на выборах стали использовать админресурс и создавать всё новые и новые технологии подкупа.

В то же время, эксперт отмечает, что после Революции Достоинства, несмотря на сложность избирательных процессов, Украина "может похвастаться свободными выборами как элементом демократического общества", ведь состоялись уже двое президентских, парламентских и местных выборов.

"Во многих вещах мы уже прошли так называемую точку невозврата, с которой возвращения к этому тоталитаризму не будет. Я очень надеюсь, что и в вопросе избирательных процессов мы эту точку прошли, хотя до идеала свободных и открытых выборов нам еще далеко... Но я думаю, что в графе "свободные выборы" Украине можно смело ставить 8 баллов из 10", - подчеркнул он.

По словам политолога, главы аналитического центра "Инполит" Сергея Быкова, Украина только сейчас начала подходить к моменту формирования политиков как политической элиты.

"При этом сейчас уже абсолютно четко можно говорить о том, что вектор развития нашего государства определен, и он определен на Запад и в НАТО, но нет ответа, какими будут Запад и Евросоюз с НАТО через 10-15 лет", - отметил он.

По мнению Быкова, в вопросе выборов сейчас важно понимать молодых украинцев из "поколения независимости", знать, как они мыслят и кем видят себя в будущем, чтобы предлагать какие-то альтернативы.

"В том случае, если Владимир Зеленский решит идти на выборы на второй срок, необходимо моделировать, а кто может быть его конкурентом. Если мы углубимся, то увидим, что у молодого поколения выбор однозначен - молодежь точно будет голосовать за Зеленского либо кого-то похожего на него", - считает политолог.

Он также подчеркнул, что победить коррупцию, которая все еще есть в Украине, можно только так, "чтобы взятку не за что было взять и не куда было деть".

По его словам, первым делом, нужно перевести максимальное количество госуслуг в электронный вид без непосредственного контакта человека, который ими пользуется, с чиновником.

"А второе - это тотальный контроль всех, кто занимается публичной службой, государственной службой, политикой и, конечно же, борьбой с коррупцией", - подытожил Быков.

Фото мероприятия: https://photo.unian.net/theme/107401-panelnaya-diskussiya-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-vyvody-pervyh-tridcati-let-nezavisimosti-ukrainy-putevoditel-v-budushchee.html

Автор: Антонина Доломанжи