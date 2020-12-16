Награды «ЭКОтрансформация» вручаются тем, кто внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Киев. 16 декабря. УНИАН. Украинские лидеры проекта «ЭКОтрансформация» презентовали десять самых интересных кейсов и достижений в 2020 году, которые помогли снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Об этом они рассказали на пресс-брифинге в УНИАН.

Основатель проекта «ЭКОтрансформация», президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок отметила, что «ЭКОтрансформация» - это процесс, а не результат, о чем крайне важно помнить.

«Современные компании, которые ценят свое имя и разделяют ценности прогрессивного мира, невозможно представить вне всемирного тренда на экологизацию. Конечно, осознание важности экологической составляющей в сбалансированном развитии бизнеса в Украине наступило гораздо позже, чем у западных партнеров. Однако это никоим образом не унижает достижения отечественного бизнеса на пути к осовремениванию и достойному конкурированию с мировыми лидерами», - сказала Цыганок.

Присутствующий на пресс-брифинге заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец акцентировал внимание на необходимости объединения усилий стейкхолдеров и ускорении процесса экотрансформации всех направлений и отраслей.

Временно исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура отметил, что Украина идет по пути экотрансформации и уже готовится к европейскому «зеленому курсу».

«Для нас это как вызовы, так и возможности, вместе с ЕС строить энергоэффективную, чистую и конкурентоспособную экономику. Осознавая такие амбициозные цели, Госэнергоэффективности трансформирован в орган, отвечающий за кросс секторальное повышение энергоэффективности. И уже подготовлен целый ряд инициатив и инструментов», - сказал Гура.

Директор экологического департамента «Укргазбанка» Алексей Савин сообщил, что «Укргазбанк» совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) создали в Украине гарантийный фонд кредитов. Фонд является специальным финансовым механизмом в рамках проекта «Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в украинской промышленности», который обеспечивается гарантией первоклассного мирового банка.

«Мы уверены - фонд поможет промышленным предприятиям получить доступ к капиталу для внедрения эффективных систем энергоменеджмента. Потому что, это первый и единственный финансовый механизм, созданный организацией ООН совместно с украинским финансовым партнером, в основе которого лежит гарантия», - сказал Савин.

Основатель группы компаний «ОПЭ Органик» Сергей Прокопенко сообщил, что специалисты его компании с 2014 года активно занимаются изучением мировых технологий и методов переработки органических отходов, перенимали опыт разных стран, изучали рынок оборудования и площадок для компостирования.

«Технология извлечения органики из общей массы смешанных ТБО и самый дешевый метод ее переработки, а это, кстати, компостирование, хорошо известны практически всем переработчикам Евросоюза, но в Украине они не применяются», - сказал он.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева отметила, что, нарастив производство на 35% за 5 лет, «Фармак» уменьшил потребление газа на 76%, электроэнергии на 64%, количество выбросов в атмосферу ежегодно снижается в среднем на 12-20%.

«Компания неуклонно придерживается украинских и европейских нормативов в экологических вопросах и планирует мероприятия, призванные в дальнейшем еще более существенно уменьшить любые возможные последствия деятельности», - пояснила Зубарева

Главный эколог ДТЭК «Нафтогаз» Дмитрий Дрягун рассказал, что за последние 7 лет компания инвестировала в направление защиты окружающей среды более 12 млн долл.

«Как ответственный бизнес, ДТЭК стремится активно способствовать достижению целей устойчивого развития. Поэтому мы разработали ESG-стратегию, в которую интегрировали Цели устойчивого развития ООН, одна из которых - сохранение экосистем», - сказал Дрягун.

Главный эколог ДТЭК «Сети» Елена Потапенко добавила, что установка специальных конструкций для гнезд птиц - продолжение политики ДТЭК по устойчивому развитию и выполнения Глобального договора ООН в части сохранения биоразнообразия природы. Кроме установки платформ для гнезд аистов, компания также устанавливает деревянные и металлические гнездования для краснокнижного голубя-клинтуха и сов-сплюшок.

Начальник управления охраны окружающей среды комбината «Запорожсталь» Инна Холина рассказала, что, благодаря интегрированной системе управления предприятием, комбинат «Запорожсталь» уже несколько лет подряд получает награду как лидер системной экомодернизации согласно принципам устойчивого развития.

Руководитель отдела экоинноваций агрохолдинга МХП Дмитрий Мельник сообщил о внедрении в этом году на предприятиях программы «Восстановление плодородия украинских почв с помощью органических удобрений» на базе биогазового комплекса «Биогаз Ладыжин» в Винницкой области.

Кроме того, по словам Мельника, биогазовые комплексы МХП производят органические удобрения в твердой и жидкой формах, которые благодаря своим свойствам могут восстанавливать плодородие почв, что приводит к увеличению урожайности.

Руководитель отдела коммуникаций PR и GR компании Kernel Оксана Коваль рассказала, что производство постепенно переводится с природного газа на биотопливо.

«Мы меняем культуру производства на экономную. Бороться с деградацией земель сельскохозяйственного назначения Kernel помогают инновационные технологии, которые системно внедряются в агробизнесе. Парк сельхозтехники компании регулярно обновляется, старая техника заменяется новой с высокой эффективностью использования горючего» - сказала Коваль.

Директор «Обухивмиськвторресурсы» Армен Полатьян сообщил, что предприятие реализовало уникальный проект - мойку полного замкнутого цикла для грузовых автомобилей. Как результат - в окружающую среду грязная вода не попадает. В процессе мойки, в том числе, происходит улавливание нефтяной пленки, которая плавает на поверхности воды. Это позволяет минимизировать влияние на окружающую среду.

Мэр города Чертков (Тернопольская область) Владимир Шматько рассказал о проект реанимации очистных сооружений в Черткове.

«Важность реализации этого экологического проекта невозможно переоценить. Наличие очистных сооружений - это залог не только здоровья людей, но и безопасности страны в целом. При наличии сверхсовременных очистных в Черткове существенно уменьшится негативное влияние на состояние окружающей среды целого края», - сказал мер города.

Организаторы проекта объявили о старте «ЭКОтрансформации 2021» уже в феврале будущего года.

Справка УНИАН. В Украине награды «ЭКОтрансформация» вручаются тем, кто в течение года внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду и способствовал тому, чтобы города и поселки стали более экологичными и безопасными.

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Автор: УНИАН