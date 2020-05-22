В санаторно-курортных учреждениях будут принимать меры для безопасного отдыха людей в условиях пандемии COVID-19 - представитель «Укрпрофздравницы» (видео)

Прорабатывается протокол поведения для отдыхающих, в частности, говорится о необходимости прохождения теста на коронавирус, ограничения общения за пределами санатория.

Киев. 22 мая. УНИАН. В сети санаторно-курортных учреждений будут принимать меры для безопасного отдыха людей в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сказал председатель Наблюдательного совета ЗАО «Укрпрофздравница» Владимир Саенко на пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему: «Работа оздоровительной отрасли в условиях противоэпидемической безопасности и значение санаторно-курортного сезона 2020 года для украинцев».

Он отметил, что именно в Федерации профсоюзов Украины крупнейшая сеть санаторно-курортных учреждений: здравницы, базы отдыха, гостиницы, и добавил, что их эффективная работа во многих случаях позволит вовремя пройти реабилитацию тем, для кого она жизненно необходима.

Кроме того, Саенко подчеркнул, что в этой сети работает 5 тыс. сотрудников, которые ждут возможности вернуться на рабочие места.

Председатель Наблюдательного совета «Укрпрофздравницы» напомнил, что с 1 июня должна быть разрешена работа санаториев, и заверил, что все сделано будет для безопасности посетителей.

Саенко отметил, что на сегодняшний день в санаториях отработаны протоколы поведения персонала, поскольку многие из них принимали во время карантина людей на обсервацию. По его словам, сейчас прорабатывается протокол поведения для отдыхающих, в частности, говорится о необходимости прохождения теста на коронавирус, ограничения общения за пределами санатория. Он добавил, что в ближайшие дни эти правила будут обнародованы.

На пресс-конференции было продемонстрировано устройства для температурного скрининга (рамка-тепловизор) и дезинфекции помещений для предотвращения распространения вирусов (озонатор).

Саенко сообщил, что сейчас такие устройства на тестировании, в частности, в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве, а с понедельника они будут в гостинице «Турист» возле станции метро «Левобережная».

Он добавил, что после тестирования, в случае эффективности устройств, через неделю-две будет принято решение об их применении на курортах.

Медицинский директор ЗАО «Миргородкурорт» Наталья Бутенко подчеркнула, что в нынешних условиях отдых, лечение и реабилитация граждан на курортах очень важны, потому что это способствует укреплению иммунитета. По ее словам, курорт до карантина работал круглогодично и принимал до 25 тысяч отдыхающих из 32 стран мира.

«Мы ждем от Министерства здравоохранения те алгоритмы, которые позволят нам открыться и применить замечательные методы лечения, и в частности, природные факторы, чтобы оздоровить людей», - добавила Бутенко.

Председатель комиссии по биобезопасности при СНБО Украины Сергей Комиссаренко отметил, что сегодня очень важны оздоровление людей, повышение их иммунитета. «Но мы должны все сделать для того, чтобы при этом предотвратить распространение вируса», - подчеркнул он. По его словам, основное внимание должно быть направлено на выявление возможных инфицированных и недопущение распространения инфекции.

Комиссаренко отметил необходимость разработки четких мер и их жесткого исполнения. «Вам нужно создать в санаториях систему, которая бы контролировала выполнение тех пунктов, которые вы разработали», - добавил он. По его словам, речь идет, в частности, о том, что общение в нынешней ситуации с людьми уже требует определенных противоэпидемических мероприятий, в частности, дистанцирования. «Те люди, которые будут попадать в ваших санаториев, я думаю, что они должны подписать определенный документ, что они соглашаются с разработанными условиями очень ослабленного карантина, чтобы самим не заболеть и не стать причиной болезни для отдыхающих и персонала», - сказал Комиссаренко. По его словам, также должны быть разработаны меры для работников санаториев, в том числе, медицинского персонала.

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