Победителем конкурса стал проект киевского ландшафтного бюро «ТОПИАР».

Киев. 6 января. УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и Благотворительный Фонд «Безопасное небо» при поддержке Национального союза архитекторов Украины представили победителя конкурса по определению лучшего проекта мемориальной композиции, посвященной памяти погибшим в небе над Тегераном пассажирам и членам экипажа самолета МАУ рейса PS752.

На пресс-конференции в пресс-центре агентства УНИАН председатель Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский сообщил, что 4 января завершился блиц-конкурс на лучший эскизный проект мемориальной пространственной композиции. Мемориал будет установлен на территории парка «Вербовая роща» в Днепровском районе Киева.

«Мы договорились сразу, что не может быть никаких вещей, связанных с гигантоманией, с чем-то чрезвычайно большим и неуместным в парковой территории ... Должны быть вещи, которые создают памятное место», - сказал Чижевский.

В свою очередь, член правления Национального союза архитекторов Украины, координатор проектов Александр Барановский отметил, что всего в конкурсе участвовали 11 проектов. «Мы откладывали работы, которые точно не могут участвовать, и таким образом, постепенно отсеивая, выделили группу из трех работ. Затем шло обсуждение преимуществ и недостатков в каждой работе, анализ», - сообщил он и добавил, что путем голосования был определен победитель - проект киевского ландшафтного бюро «ТОПИАР» (TOPIAR).

Его авторами являются Юрий Корольчук, Анастасия Бардонова, Мария Якимчук, Диана Манжос и Дмитрий Романюк.

Как уточнила руководитель отдела проектирования компании TOPIAR Анастасия Бардонова, основная задача архитекторов заключалась в том, чтобы создать символический сквер. «Он не должен вызвать страх, но должен быть местом памяти», - подчеркнула она.

Бардонова рассказала, что мемориал будет состоять из нескольких элементов малых архитектурных форм и не будет сосредоточенным в одном месте. «Он легко расплывается по всему скверу. Невооруженным глазом можно и не увидеть некое сочетание, но если вы знаете, почему вы сюда пришли, - то вы увидите силуэт самолета», - пояснила она.

По ее словам, мемориал будет иметь такой элемент, как металлический мост со стеклянной оградой. По своей форме он будет напоминать крыло самолета, которое направлено в небо.

При этом, второе крыло самолета будет скрыто под землей. «Оно только немного просвечивается сквозь зелень в виде пошаговых плит, на которых будет создана зона отдыха под кронами существующих деревьев», - уточнила она.

В то же время, добавила Бардонова, основным элементом мемориала будет киль (хвостовая часть самолета), на котором указан номера рейса. «Именно это, наверное, и станет основным местом, куда люди смогут прийти и почтить память погибших. Там может быть обустроено место для установки свечей и цветов», - отметила она.

Также, по ее словам, важным элементом сквера станут девять металлических щитов. «Именно столько было членов экипажа. Как уже стало известно, члены экипажа до последней минуты очень достойно вели себя, старались помогать пассажирам ... Поэтому сейчас в этом сквере они, как часовые, как великаны, охраняющие», - добавила она.

Бардонова отметила, что в сквере будет дополнительное освещение центральной аллеи, которая стилистически будет напоминать взлетную полосу.

«Еще одним символом будет количество растений. 176 растений мы хотели бы высадить в данном сквере. Именно столько погибших в этой трагедии», - подчеркнула она.

«Нашей главной задачей было создать легкий сквер, но символичный. Я надеюсь, что нам это удалось, и мы сможем помочь воплотить его в жизнь», - подытожила она.

Соучредитель Фонда «Безопасное небо» Екатерина Одарченко добавила, что при обсуждении места и самого мемориала внимание было сосредоточено еще и на том, чтобы эта композиция «несла немножко и надежды».

«Вот этот символ крыла, символ роста, в том числе несет и надежду. Чтобы люди, которые детально хотели бы узнать о трагедии, что сейчас происходит с точки зрения расследования, потому что оно до конца еще не завершено, то соответственно на сайте по номеру рейса могут найти уже дополнительную информацию», - сказала Одарченко.

Она отметила, что уже этой весной начнут работы по озеленению территории сквера в парке «Вербовая роща».

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне сказал, что сначала для мемориала было выбрано место на территории аэропорта «Борисполь», но это место не было достаточным для реализации основных идей мемориального сквера. По его убеждению, парк «Вербовая роща» отвечает всем требованиям для воплощения задуманных задач.

Он поблагодарил Офис президента и Киевскую городскую государственную администрацию за поддержку в этом вопросе и отметил замечательный проект мемориала от киевского ландшафтного бюро «ТОПИАР».

««С первого ознакомления с проектами, я был покорен именно этим проектом. Я очень рад, что именно этот проект будет реализован. Потому что, на мой взгляд, в нем те находки, те идеи, которые именно соответствовали нашим желаниям. В этом проекте подчеркнуто пространство, консольный мост в виде крыла самолета, который предоставит этому месту именно связь с авиацией», - отметил Дыхне.

Также он сказал, что компания МАУ является заказчиком реализации проекта. «Мы рассчитываем в кратчайшие сроки с архитектурным бюро подписать договор, а затем должна будет достаточно быстро реализована стадия проекта, по которому мы сможем проводить тендерные процедуры на определение строительной компании, которая будет выполнять работы. И мы надеемся со всем этим процессом выйти в тот весенний период, когда мы сможем определить, что по этому проекту мы можем выполнять весной под озеленение, что не будет мешать строительным работам. Надеемся начать с озеленения весной и параллельно готовиться к строительному этапу», - отметил Дыхне.

Он уточнил, что в течение 2021 года должны завершить проект. Его бюджет будет определен на стадии тендера.

К тому же, председатель Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский, комментируя сроки реализации проекта, отметил, что сейчас нужно заключить контракт на разработку проектной документации. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. По его словам, до конца этого года запланировано реализовать этот проект. «Это действительно большая работа», - отметил Чижевский.

Руководитель Фонда «Безопасное небо» Анна Мищенко подчеркнула, что процесс выбора победителя среди представленных проектов на мемориал был непростым. Она поблагодарила представителей местной власти Киева за выделение на берегу Днепра места для построения мемориала.

Мищенко добавила, что Фонд продолжает работать и помогать семьям погибших на борту самолета МАУ.

Соучредитель Фонда «Безопасное небо» Екатерина Одарченко заметила: «Наше стремление построить мемориал нашло отзыв в сердцах лучших мировых специалистов по архитектуре и по ландшафтному дизайну».

Руководитель SKG Landscape, ландшафтный архитектор из Ирландии, член международного жюри Кайл Галлахер отметил, что следующим этапом будет разработка детального плана более концептуального проекта мемориала. «Как знак почтения всех жертв трагедии, а также для жителей Киева и Украины, крайне важно, чтобы проект был реализован в соответствии с самыми высокими стандартами качества», - сказал Галлахер.

Он считает, что нужно уделить достаточно внимания таким элементам, как освещение, озеленение, дренажные системы и т. п.

По его убеждению, этот проект удастся успешно реализовать.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/102473-press-konferenciya-v-unian-mau-s-partnerami-prezentuyut-proekt-memoriala-zhertvam-tragedii-ps752.html

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Автор: УНИАН