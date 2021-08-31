Главным тренером сборной стал президент клуба "Сен-Бин" Николай Сираковский.

Киев. 31 августа. УНИАН. Главным тренером сборной Украины по карате стал Николай Сираковский.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Украинской федерации карате Иван Дутчак.

"Мировое и украинское карате прошло серьезный этап своей жизни, своего развития. Мы все практически последние 10 лет готовились к Олимпийским играм. Украинская федерация карате сформировалась, украинское карате начало подниматься, и его результаты начали появляться на международной арене. Практически более половины времени возглавлял команду Антон Никулин. Мы благодарим его. Потому что те результаты, которые есть, которые появились у украинской команды, это, в первую очередь, благодаря и его работе. Сейчас перед нами новые этапы и новые вызовы. Карате не попало в перечень следующих Олимпийских игр, но мы воспринимаем это как еще один дополнительный вызов, который должен нас сделать сильнее. Я убежден в том, что Украинская федерация карате сплотится, и мы станем еще более плодотворно работать, и будем надеяться, что карате в Украине станет еще более популярным, и мы будем максимально прилагать для этого усилия. Перед нами стоят спортивные вызовы, цели, которые мы должны достичь. На данный момент есть нереализованные задачи. Мы не имеем еще мирового золота, медалей в командных зачетах на мировых аренах. Есть много чего, что можно достичь. Мы верим в то, что Николай Сираковский сможет продолжить путь, который есть, удержать положительные результаты и в дальнейшем их улучшать", - подчеркнул он.

В свою очередь Сираковский выразил надежду, что сборная по карате под его руководством удержит и улучшит результаты, которые есть на сегодня.

"Я понимаю, что на следующие несколько лет приходится смена поколений в нашей федерации. На данном этапе у нас очень крутые спортсмены, но мы не знаем, сколько лет они еще будут выступать, потому что многие из них ориентировались именно на Олимпийские игры... Один из основных моментов – нужно будет работать над вторым составом нашей команды. Потому что фактически последние три года Федерация работала на первые номера, которые должны были отбираться и выступать на Олимпиаде. Как показали результаты Олимпийских игр – это была вполне верная и правильная стратегия, но на несколько лет перспективы молодых спортсменов на чемпионатах и в сборной были заморожены. На данном этапе, уже с этого чемпионата Украины, у нас возвращается система отбора в национальную сборную. Фактически каждый будет иметь шанс попасть в национальную сборную", - сказал главный тренер сборной по карате.

По словам главного тренера молодежной сборной Украины Максима Невмержицкого, федерация поставила перед ним задачу пополнить национальную сборную молодыми и перспективными каратистами.

"Все будет направлено на то, чтобы было хорошее пополнение в национальную сборную. Это основная задача, которая была поставлена передо мной, и я думаю, что у нас все получится", - сказал он.

В свою очередь Антон Никулин, который был главным тренером сборной Украины по карате с 2012 года, поблагодарил федерацию и спортсменов.

"Многие меня спрашивают, связано ли то, что я ухожу, с какими-то конфликтами. Хочу сразу расставить все точки над "і". У нас вообще никаких конфликтов не существует. Я еще два года назад говорил, что Олимпиада – это будет так точка, которую я хочу поставить. Мне всегда нравились люди, которые уходят из каких-то процессов вовремя. Я не знаю, вовремя ли это. Я чувствую, что есть другие специалисты высокого класса, которые смогут добавить динамики федерации, смогут добавить национальной сборной огня в глазах. Я думаю, что это последовательный шаг, и они справятся с этой задачей", - сказал он.

Никулин также добавил, что остается работать в спортивном комитете федерации и помогать работать на пользу сборной.

Автор: Наталья Хаджи