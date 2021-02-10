По мнению эксперта, такая цензура является неэффективной и государство должно брать пример с европейских стран и США в части мониторинга информации.

Киев. 10 февраля. УНИАН. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д), которым планируется ограничить экономические функции спецслужбы, предлагает ввести интернет-цензуру в Украине.

Такое мнение высказал глава Комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев на пресс-конференции в УНИАН.

«Я вижу, что основной целью деятельности СБУ после реформы будет политическая цензура, преследование политических оппонентов. Почему? Я дважды видел в этом законопроекте, что есть норма о блокировании в интернете. Такая норма взята из России, Китая, Ирана, стран, которые не являются демократическими», - сказал он.

По мнению Тульева, такая цензура является неэффективной и государство должно брать пример с европейских стран и США в части мониторинга информации.

«Первое - можно ввести то, что есть в Евросоюзе, это так называемый freezing order. Он работает следующим образом: если идет расследование какого-либо преступления, то следователь, без решения суда, пишет оператору связи предписание о сохранении информации. Этот оператор сохраняет информацию до суда. Когда будет суд и он позволит этот перехват, то следователь получит информацию со старта фиксации оператором связи. Второе - можно взять за образец Центральное разведывательное управление США, которое не может работать против граждан США, то есть можно прописать, что все эти полномочия касаются не граждан Украины», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции глава правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук акцентировала внимание на ключевых положениях принятого законопроекта, которые несут угрозу правам человека и свободе слова.

«Первое – проект дает возможность СБУ инициировать ограничение доступа к любому ресурсу, к примеру, по такой причине, как недопущение обострения общественно-политической ситуации... Второе - этот законопроект дает неограниченный доступ к государственным и негосударственным базам данных. Самое страшное в этой ситуации, что люди, чья приватность будет нарушена, никогда не смогут обжаловать это в суде, потому что они никогда не узнают, что их персональные данные СБУ запросила из тех или других баз данных», - сказала она.

Кроме этого, она сообщила, что этим законопроектом СБУ сама себе устанавливает особый правовой режим.

«Также СБУ устанавливает себе особый режим, который нарушает право на доступ к публичной информации... СБУ может отказать в предоставлении публичной информации, если будет считать, по своему субъективному мнению, что оно (предоставление таких данных – УНИАН) создает угрозу национальной безопасности», - сказала Матвийчук.

Также она сообщила, что проблемным в законопроекте является положение об аннулировании лицензий телеканалов, и акцентировала внимание на том, что данная законодательная инициатива не предлагает эффективных механизмов общественного контроля за деятельностью СБУ.

Присутствовавшая на пресс-конференции глава совета ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова также считает, что принятый законопроект в нынешней редакции создает угрозу свободе слова и конфиденциальности персональных данных.

«Я понимаю, что убрать несвойственные экономические функции СБУ – это важное дело для всех, в том числе для бизнеса, но не надо, используя этот лозунг, навязывать снова и снова внесудебное блокирование ресурсов и снятие информации с каналов связи без суда и следствия», - сказала она.

Попова подчеркнула, что в этом законе все, что касается внесудебных вопросов, нужно убрать и создать закон, который позволит всем гражданам Украины чувствовать себя защищенными в вопросе своей личной жизни, персональных данных и всего, что касается телеком-сетей.

Глава правления Интернет Ассоциации Украины Анатолий Пятников подчеркнул, что законопроект требует существенной переработки.

«Некоторые пункты нужно пересматривать и нужно привлекать к этому процессу общественность», - сказал он.

Также, по его мнению, нужно принять закон о перехвате информации, который бы четко прописал механизм снятия информации с телеком-каналов.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко согласился с необходимостью принятия закона о перехвате и доработки ко второму чтению законопроекта о реформировании СБУ, но подчеркнул, что в условиях гибридной войны определенные правила в интернете должны существовать.

«Учитывая то, что наша страна практически в состоянии войны и это гибридная война, когда война идет и в сети интернет, то нужно понимать, что надо принимать правила и не манипулировать некоторыми мыслями, как, к примеру, что кто-то будет что-то блокировать и так далее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН