Эколог настаивает на том, чтобы перед принятием Верховной Радой документ был кардинально доработан.

Киев. 15 марта. УНИАН. Законопроект об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений в Украине, который предусматривает передачу земель громадам, требует серьезной доработки перед принятием в парламенте, поскольку несет в себе риски разрушения ценных природоохранных зон под предлогом реформы децентрализации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

«Законопроект предусматривает передачу в частную собственность всех коммунальных природных территорий, которые сейчас в государственной собственности, кроме лесов. То есть без переходного периода и без возможности защитить эти территории. Мы понимаем, что идея того, что землями сельскохозяйственного назначения будут распоряжаться органы местного самоуправления – это неплохая идея. Но наша организация борется с незаконным уничтожением ценных природных зон», - сказал он.

По словам Василюка, очень важно, чтобы законопроект №2194, который 16 марта рассмотрит Верховная Рада, был принят с правками экологического комитета. Потому что большинство природных территорий, которые есть в Украине, имеют непосредственную угрозу и зависимость от конечной редакции этого законопроекта.

Эколог отметил, что в Украине осталось катастрофически мало природных систем, что является крайне важным условием для поддержания сбалансированного климата в стране.

«Законопроект предлагает разрешить громадам просто так распоряжаться землями сельхозназначения, к которым относятся все степи, луга. Мы боимся, что без переходного периода нельзя будет выделить отдельные территории и дать им статус природоохранных. Мы понимаем, что мы можем потерять большую часть природы в ближайшие годы после вступления в силу закона в таком виде», - пояснил он.

Эксперт отметил, что когда формируются ОТГ, в первую очередь они начинают раздавать всю землю, которая есть в их ведении. То есть, те небольшие остатки природы, которые остались - очень быстро исчезают.

Присутствующая на пресс-конференции юрист Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек» София Шутяк добавила, что законопроект №2194 не содержит инструментов, которые позволят громадам отстаивать интересы управления земельными ресурсами как определенной экосистемой, которая влияет на качество нашей жизнь.

«Законопроект №2194 нужно существенно доработать потому, что в таком виде в документ под реформой земельных территорий закладывают реформу застройки территории Украины и особенно ценных природных территорий», - пояснила юрист.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по экологической политике и природопользованию Юлия Овчинникова сообщила, что в нынешней редакции законопроект №2194 под эгидой децентрализации поддерживает негативное влияние на окружающую среду.

«С одной стороны, мы говорим, что изменение климата связано с разорением земель, а, с другой стороны, мы идем против норм природоохраны земель. То есть с реформой децентрализации мы будем поддерживать постоянное негативное влияние на природные ресурсы. Давайте грамотно подходить, с правильным природоохранным вектором, или мы будем иметь плачевные результаты», - сказала она.

Овчинникова обратилась к народным депутатам с просьбой поддержать природоохранный вектор в законопроекте, поскольку иначе этот документ будет содержать в себе антинормы, касающиеся ценных природоохранных участков.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (регистрационный №2194), которым предусматривается передача земель в громады.

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Автор: УНИАН