Адвокаты просят Зеленского вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом сети АЗС «МОТТО» при содействии Министерства юстиции (видео, фото)

По словам адвокатов, несмотря на то, что в суде доказано, что компания-рейдер действовала незаконно, комиссия при Министерстве юстиции 28 июля снова рассмотрит жалобы от этой компании.

Киев. 27 июля. УНИАН. Адвокаты владельцев сети АЗС, работающих под брендом «МОТТО», просят президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом бизнеса, которая происходит при содействии Министерства юстиции и правоохранительных органов.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Участники пресс-конференции: адвокат, представитель компаний «МОТТО ТРЕЙДИНГ» Денис Мацкевич; адвокат, представитель директора захваченного предприятия «Трейд Петрол Инвест» Алла Кеба, адвокат, представитель компаний «Корнета Инвестмент ЛТД» Ирина Петренко и директор компаний «Фриз Ойл Групп» Кирилл Белошицкий.

«Мы хотим обратиться к господину президенту в связи с тем, что с 2018 года на предприятие, которое владеет недвижимыми активами в виде заправок, осуществляются рейдерские атаки. Они происходят от подставной индийской компании, которая называется «Аруди». Лица, которые используют такую подставную компанию, подделывают документы. Данные документы подаются в различные органы государственной власти. На основании этих документов происходят регистрационные действия, меняются собственники, отчуждаются корпоративные права. Соответственно, все это происходит незаконным способом», - сказал адвокат, представитель компаний «МОТТО ТРЕЙДИНГ» Денис Мацкевич.

По его словам, несмотря на то, что судебными решениями нескольких инстанций доказано, что индийская «Аруди» действовала незаконно, комиссия при Министерстве юстиции все равно рассматривает жалобы от этой компании.

«Министерство юстиции принимает жалобы от этой компании, не обращая внимание на то, что сроки подачи этих жалоб давно прошли. Вот у нас завтра (28 июля – УНИАН) по изменениям в реестре, которые происходили два года назад, будут рассматриваться жалобы рейдеров в комиссии по противодействию рейдерству при Минюсте. Мы считаем, что рейдеры, которые в течение двух лет безуспешно пытаются завладеть нашей компанией, имеют определенное влияние на должностных лиц Министерства юстиции», - сказал Мацкевич.

Присутствующая на пресс-конференции адвокат, представитель директора захваченного предприятия «Трейд Петрол Инвест» Алла Кеба пояснила, что 20 украинских предприятий отдали в аренду заправки под брендом «МОТТО», в совокупности на 2018 год это было 63 объекта.

«Стало известно, что неким государственным регистратором аж в Днепропетровской области перерегистрированы все корпоративные права на компанию «Аруди прайвет венчурз кэпитал». Компания использовала поддельные документы: договоры купли-продажи, доверенности и даже паспорта руководителей наших учредителей. По поддельным документам компания «Аруди» стала стопроцентным собственником всех двадцати предприятий», - отметила она.

Кеба сообщила, что факт незаконной перерегистрации установлен Верховным судом и другими инстанциями, в том числе апелляционным судом.

«Несмотря на то, что мы уже много раз установили факт рейдерства, много раз подтвердили свои права на свои предприятия, компания «Аруди» продолжает утверждать, что она единственный легитимный собственник, и завтра собирается защитить свои якобы законные права через комиссию при Минюсте. Будет очень странно, если комиссия рассмотрит эти аж 20 жалоб и примет позитивное решение в их пользу. Потому что комиссии заведомо известно, что компания «Аруди» - рейдер, и они действуют на территории Украины не только в отношении наших предприятий, они используют поддельные документы. На мой взгляд, у комиссии отсутствуют даже правовые обоснования рассматривать эти жалобы», - сказала адвокат.

Директор компаний «Фриз Ойл Групп» Кирилл Белошицкий, единоличный учредитель, собственник и директор компании, которая является участником ряда фирм, предоставляющих в аренду объекты АЗС под брендом «МОТТО», заявил, что, начиная с 2018 года, на сеть заправок осуществляется давление, а также имеются подтвержденные факты неправомерных действий, рейдерского захвата, бандитизма.

«Мы подавали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Министерство юстиции с официальными заявлениями, результат налицо. Мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой административный и финансовый ресурс, эту ситуацию продвигают. Возможно, есть факт коррумпирования чиновников», - сказал он.

По его словам, АЗС, работающие под брендом "МОТТО", имеют более 2,5 тысяч сотрудников, которые вследствие незаконных действий могут остаться без работы.

«Я, мои коллеги, другие акционеры и участники, которые работают под брендом «МОТТО», обращаемся к президенту, к министру юстиции, к министру внутренних дел, СБУ, чтобы они в этой ситуации разобрались, дали нам возможность работать и не допустили факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества», - подчеркнул Белошицкий.

Он также отметил, что ему и адвокатам известен круг лиц, которые продвигает ситуацию с незаконными действиями, но в виду ведущийся уголовных дел и тайны следствия пока нельзя огласить список лиц.

Справка УНИАН. Сеть АЗК под брендом «МОТТО» осуществляет свою деятельность в 21 области и насчитывает 148 объектов в городах и на дорогах Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.ua/theme/98354-press-konferenciya-otnositelno-popytok-reyderskogo-zahvata-seti-azk-motto-v-unian.html

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