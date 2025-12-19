Сейчас спортивное кино является инструментом мотивации и национальной устойчивости, - представители отрасли (видео)

В условиях войны спортивное кино приобретает особое значение как инструмент мотивации, единства и национальной устойчивости.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в пресс-центре УНИАН с участием главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрея Осипова и президента Национального олимпийского комитета Украины, олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта.

"Я как руководитель Государственного агентства Украины по вопросам кино обратил внимание на то, что в Украине крайне мало спортивного кино. По моему убеждению, именно спорт и кино являются универсальным языком, который понятен многим без слов. Это о преодолении себя, о воспитании, о дисциплине, о защите извечных человеческих ценностей", - отметил Андрей Осипов.

Спикеры объявили новое стратегическое направление - создание полнометражных спортивных и спортивно-патриотических фильмов, посвященных победам украинских атлетов, силе характера и формированию национальных ценностей. Именно это направление планируют отстаивать как отдельную секцию в ходе дальнейшей работы с кинематографическими комитетами.

"Я работаю в жанре документального кино с 2016 года, и Госкино всегда поддерживало мои идеи. Это очень важно, ведь найти финансирование для спортивного документального кино сложно. Именно благодаря Госкино появился фильм "ЮКИ" (2020), который держал высокую планку самого кассового документального фильма до 2024 года, затем "Нация футбола", попавший в 30 лучших спортивных документальных проектов по версии "AIPS", и вот теперь - фильм "Игра на перехват", который выходит во всеукраинский прокат 19 февраля 2026 года", - рассказал кинорежиссер, лауреат премии Эмми, продюсер - Владимир Мула.

Владимир Мула также представил официальный трейлер документального фильма "Игра на перехват" и объявил дату национального проката - 19 февраля 2026 года.

"Благодаря Вооруженным силам мы можем жить, работать и показывать миру, что Украина сильна. И детям важно видеть пример — видеть наших великих спортсменов, которые уже прошли этот путь. Но давайте говорить честно: о наших чемпионах почти нет кино. У нас есть герои, есть драматические, сильные истории, которые заслуживают экрана и внимания детей. Спорт - это не только медали и награды. Это дисциплина, ответственность, уважение друг к другу. Это путь, который формирует человека и готовит его к взрослой жизни", - подчеркнул президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Особое внимание было уделено тому, что Украина имеет большую историю олимпийских и мировых побед, однако она почти не представлена в художественном кино. Именно поэтому инициатива направлена на создание фильмов, которые будут показывать путь спортсменов - от маленьких городов и сел до международных пьедесталов - и станут примером для детей и молодежи.

"Мы хотим показать реалии спортсменов, жизнь за пределами медалей, то, через что они проходят каждый день, ведь успех - это лишь верхушка айсберга", - пояснил продюсер, член правления Украинской киноакадемии Александр Максимчук.

В то же время, генеральный продюсер UCH, глава ГО "УКРКИНОФЕСТ" Андрей Ногин озвучил дату премьеры фильма "Фехтовальщица: Главный поединок" — 24 августа 2026 года.

"Мы готовим историю жизни Ольги Харлан. В жизни и карьере каждого спортсмена есть основной бой, поединок или матч, к которому он готовится всю жизнь. И далеко не всегда этот бой проходит по правилам — часто он происходит кулуарно, против правил и всего, чему учат спортсменов", — пояснил он.

В пресс-конференции, посвященной развитию украинского спортивного кино и перспективам сотрудничества между спортивной и кинематографической отраслями, приняли участие: Андрей Осипов, председатель Госкино Украины; Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион; Владимир Мула, кинорежиссер, лауреат премии Эмми, продюсер; Александр Максимчук, продюсер, член правления Национальной киноакадемии; Андрей Ногин, генеральный продюсер UCH, глава ГО УКРКИНОФЕСТ.