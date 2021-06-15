Школа Girl Power учит девочек 14-18 лет из детских домов и школ-интернатов Киевской области социальным и психологическим навыкам.

Киев. 15 июня. УНИАН. Школа жизненных навыков Girl Power, где девочек-подростков из Киева и области обучают социальным и психологическим навыкам, планирует в этом году начать привлекать участников и из других областей Украины.

Спикеры пресс-конференции в УНИАН: и.о. главы правления благотворительного фонда "Благомай" Кира Сиротенко, соучредитель фонда Татьяна Карапетян, координатор образовательных проектов фонда Кристина Ермакова, выпускница школы Girl Power Карина Сакада.

Во время пресс-конференции участники мероприятия акцентировали, что "Благомай" создал программу (школа жизненных навыков Girl Power ), которая учит девочек 14-18 лет из детских домов и школ-интернатов Киевской области социальным и психологическим навыкам. Государственных аналогов этой программы не существует.

По словам и.о. главы правления благотворительного фонда "Благомай" Киры Сиротенко, школа существует десять месяцев и за это время выпустила 92 ученицы от 14 до 18 лет. Девушки учились следить за своим репродуктивным здоровьем, бороться с абьюзивными отношениями, отстаивать свои юридические права, выбирать профессию своей мечты, самосовершенствоваться и т.п.

Отбор девушек происходил по мотивационным письмам. "Все девушки, которые хотели попасть к нам на проект, писали мотивационные письма. У нас вообще девушки 14-18 лет, но у нас было три исключения, которые я сделала для девушек 13 лет, потому что там действительно были мощные мотивационные письма. Они попали к нам на проект и показали одни из лучших результатов", - пояснила , координатор образовательных проектов фонда Кристина Ермакова.

Относительно педагогов, добавила она, выбирали лучших в каждой отдельной сфере.

"Основная цель нашего проекта - это создать грамотность среди девушек-подростков, девушек из детских домов, девушек из интернатов. И к нам еще присоединилась такая категория, как переселенцы, на этот раз в последней группе. Основные темы, которые мы поднимали, это было гендерное равенство, преодоление домашнего насилия, репродуктивное здоровье, сексуальное образование. Это те темы, которые не изучают в школе. Девушки могут найти ее на ресурсах, но информации очень много, а здесь она подается четко, конкретно и под каждую девушку, под каждую ее ситуацию", - сообщила Кристина Ермакова.

По ее словам, девушки, когда приходят в школу Girl Power на занятия, чувствуют себя полностью защищенными. "Мы не рассказываем нигде родителям или опекунам информацию, которой они делятся. Это совершенно секретная информация", - добавила координатор образовательных проектов благотворительного фонда.

В школу также привлекали спикеров на темы искусства, лидерства, выбора профессии, коммуникации и т.п.

Соучредитель благотворительного фонда «Благомай» Татьяна Карапетян проинформировала, что в планах учредителей на этот год начать реализовывать проект не только с участницами из Киева и области, а еще из пяти областей. "Скорее всего, прежде всего мы задействуем такие области, как Запорожская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская. Это предварительно", - сказала она.

Участники мероприятия предложили всем желающим оказать помощь присоединяться к проектам фонда "Благомай", основным направлением благотворительной деятельности которого является помощь детям, находящимся в детских домах и социальная адаптация таких детей к реальной жизни.

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Автор: УНИАН