После аудита будут представлены обновленные графики строительства жилых комплексов.

Инжинирингово-консалтинговая компания SIGMA+ совместно с BUD development объявили о начале программы восстановления жилой инфраструктуры Киева и озвучили планы привлечения более 200 млн долларов иностранных инвестиций в 2026 году.

Во время пресс-конференции в УНИАН CEO SIGMA+ Анна Лаевская представила 4 жилых комплекса, которые станут первыми в программе достройки и ввода в эксплуатацию в столице: Symbol (Лукьяновка), ЖК SALUT! (Соломенский район), ARSENAL House (Печерск), ЖК OASIS (Подол).

Она отметила, что все объекты находятся на этапе активного строительства, но строительство пока приостановлено. SIGMA+ в партнерстве с BUD development в течение ближайших 90 дней проведет аудит этих 4 объектов, чтобы оценить состояние строительства, определить реальные сроки завершения и объемы необходимого финансирования, а также выяснить спрос на квадратные метры. После аудита будут сформированы обновленные графики строительства жилых комплексов.

"Наш приоритет — не просто достроить объекты, а создать новую культуру ответственного строительства. Мы работаем для того, чтобы каждая гривна или доллар инвестора были вложены эффективно, а украинцы получили своевременно качественное и безопасное жилье", — подчеркнула Анна Лаевская, CEO SIGMA+.

Лаевская также отметила, что параллельно с аудитом компания работает над привлечением инвесторов для достройки объектов. В приоритете компании — партнерство с международными инвесторами и фондами, готовыми вкладывать в восстановление украинских городов.

"Планируем привлечь более 200 млн долларов инвестиций в 2026 году. Соответственно, в следующем году SIGMA+ планирует присоединиться к работе над проектами площадью более 500 000 м²", — отметила Лаевская.

Она уточнила, что кроме объектов компании BUD development , SIGMA+ планирует присоединиться к достройке объектов других компаний.

"Я не исключаю, что в случае успешного опыта инвесторы захотят быть партнерами и в строительстве новых объектов", - добавила она.

Анна Лаевская отметила, что компания SIGMA+ планирует ежемесячно отчитываться о строительстве четырех жилых комплексов.

В свою очередь, заместитель директора компании BUD development Надежда Засенко отметила, что 4 ЖК, о которых говорила СЕО SIGMA+, находятся на разной стадии готовности. По ее словам, задержка строительства составляет несколько месяцев, в зависимости от комплекса.

Директор по продажам SIGMA+ Ольга Арбузова сообщила, что уже начался аудит четырех жилых комплексов.

"Мы планируем пересмотреть ликвидность всех лотов, которые сейчас остались у нас на продажу. Спрос изменился, поэтому формировать планы продаж мы будем в соответствии с сегодняшним спросом", - отметила она.

Арбузова добавила, что компания планирует в сотрудничестве с банками кредитовать потенциальных покупателей, в частности через госпрограмму Е-жилье, рассрочку, партнерские программы с банками.

Надежда Засенко добавила, что решение о партнерстве с SIGMA+ было принято из-за кризисной ситуации на рынке недвижимости.

"Наша компания работает на рынке более 13 лет. За это время введено в эксплуатацию много комплексов, в частности "Французский квартал – 2", "Славутич" на Левом берегу. Но война плохо повлияла на всю страну и в частности на рынок недвижимости, поэтому было принято решение привлечь компанию SIGMA+ для инженерного аудита и дальнейшего сотрудничества", - отметила Засенко.