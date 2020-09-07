Специальному чат-боту можно будет сообщить о случаях сексизма, дискриминации и психологического давления, а также получить юридическую и психологическую помощь.

Киев. 7 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали первый в Украине мониторинговый проект #виборыБЕЗсексизма .

Об этом инициаторы создания проекта сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

"Создать этот проект нас побудил тот факт, что украинская политика до сих пор остается мужской монополией, куда женщинам закрыт вход, и то, что до сих пор в украинском обществе господствует стереотип, что политика - это не женское дело", - пояснила координатор #виборыБЕЗсексизма Ирина Тишко.

По ее словам, проект - это публичный предохранитель от сексизма, направленный на то, чтобы в первую очередь изменить политическую культуру.

Тишко рассказала, что проект имеет целью в течение избирательной кампании вести гендерный мониторинг выборов и будет сосредоточен на фиксации случаев сексизма, дискриминации и психологического давления.

"Главная задача для нашего проекта - дать сигнал тем женщинам, которые до сих пор сомневаются в том, идти ли в политику, что они имеют хорошую общественную поддержку по всей Украине. Наши партнерские организации также будут проводить мониторинг, и мы будем фиксировать все случаи сексизма благодаря чат-боту. Это первый в Украине электронный помощник, благодаря которому можно будет сообщить о случае сексизма", - отметила она.

Координатор проекта также уточнила, что с помощью чат-бота можно будет получить бесплатную юридическую и психологическую помощь всем, кто в ней будет нуждаться.

Как напомнила председатель "Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кот, во время местных выборов этой осенью впервые в Украине будет применена 40-процентная гендерная квота: при формировании избирательных списков политические партии должны соблюдать законодательную норму о внесении в каждую пятерку каждого избирательного списку не менее двух кандидатов каждого пола - мужчин или женщин.

Кот отметила, что женщины имеют право обращаться в суд из-за публичных сексистских и дискриминационных высказываний, из-за унижения чести, достоинства и деловой репутации, а также из-за препятствования их праву участвовать в выборах.

"Наша цель - не только показать кандидаткам в депутаты, что они имеют механизмы защиты, но и сообщить тем людям, которые позволяют себе такие высказывания, что за это есть ответственность и это является унижением человека и нарушением прав человека", - подчеркнула она.

Юрист отметила, что возглавляемая ею организация будет поддерживать женщин, которые готовы обращаться в суд, и будет вести эти дела, чтобы сформировать соответствующие судебные прецеденты для создания в Украине политики неприятия дискриминации и сексизма.

Она добавила, что избиратели, которые видят случаи сексизма, не должны его терпеть, а могут сообщить о нем с помощью чат-бота.

В свою очередь, глава "Совета женских инициатив" Ольга Неманежина заметила, что очень часто дискриминация женщин начинается с так называемого доброжелательного сексизма, когда женщине делают комплименты и говорят, что таким хрупким женщинам не надо заниматься политикой.

"Однако, когда женщина рассказывает о своих политических амбициях, то часто окружение начинает использовать формат враждебного сексизма, женщине говорят, что у нее не получится совмещать семью и политику, или что женщины якобы недостаточно умны для этого", - добавила она.

Неманежина отметила, что приветствует внедрение гендерных квот при формировании списков партий на местных выборах, однако призвала политические партии внедрять внутрипартийные добровольные квоты.

"Если мы говорим о равенстве, то равенство - это 50 на 50, когда женщины и мужчины представлены в равной степени в списках кандидатов и среди членов политических партий", - пояснила она.

По ее словам, помогать формированию гендерной политики партии может создание женских инициативных групп внутри партии, которые занимались бы поддержкой и привлечением женщин в ряды политсилы.

Эксперт также отметила, что общественные организации готовы помочь партиям сформировать специальные гендерные программы.

"Кроме того, принцип гендерного равенства должен фиксироваться в уставах политических партий. А чтобы реагировать на случаи сексизма внутри политических партий, должны быть созданы специальные этические комиссии, как в европейских странах. Так будет проще это идентифицировать и реагировать на такие случаи", - уточнила Неманежина.

Как рассказала координатор Общественного экспертного совета при МФО "Равные возможности" Лариса Кобелянская, общественные организации подготовили соответствующие обращения к политическим партиям, в которых, в частности, требуют от них выполнения норм закона о квотном формировании избирательных списков и равномерного распределения кандидатов.

"У партий есть механизмы обойти ту или иную норму закона, но мы призываем их к ответственному отношению и соблюдению норм закона. Более того, мы призываем к добровольному принятию на себя более жестких обязательств, таких как формирование списка по принципу "застежки" - "женщина-мужчина-женщина-мужчина" с тем, чтобы в случае выбывания кандидата из списка его место занимал представитель того же пола, который выбывает", - процитировала она фрагмент обращения.

В завершение Кобелянская подчеркнула, что "гражданское общество демонстрирует свою зрелость тогда, когда обеспечивает право и возможность участия в принятии решений всем слоям населения".

Организаторы проекта сообщили, что чат-бот сейчас доступен в Facebook-мессенджере под названием #виборыБЕЗсексизма .

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/99563-press-konferenciya-v-unian-na-temu-prezentaciya-obshchestvennogo-monitoringovogo-proekta-viboribezseksizma.html

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН