Проект "Содействие антикоррупционной реформе на местном уровне в Украине" был реализован в Черниговской, Волынской, Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Луганской областях.

Киев. 20 октября. УНИАН. Эксперты представили результаты внедрения антикоррупционного проекта в общинах в восьми областях Украины.

Об опыте внедрения антикоррупционных эко-систем на пресс-конференции в УНИАН рассказали руководители и эксперты проекта.

По словам руководителя проекта, ГО "Центр "Доброчин" Натальи Дрозд, руководившей проектом, антикоррупционная эко-система включает несколько компонентов: качественное законодательство, активные граждане, местная демократия, прозрачная и подотчетная власть и сотрудничество с гражданами.

"Мы в своей деятельности концентрировались на трех компонентах: обеспечение качественного законодательства в общинах, усиление способности активных граждан, в том числе предоставление им умений, знаний и инструментов, с помощью которых они могут контролировать свою местную власть и приобщиться к управлению городом ... и осведомленность", - рассказала она.

По мнению Дрозд, если у граждан не будет нулевой толерантности к коррупции, то они сознательно или бессознательно могут ее провоцировать.

Она отметила, что реализацией проекта занималась коалиция общественных организаций, которые внедрили 10 успешных практических кейсов в общинах для обеспеченья участия населения в местном самоуправлении и усиления в ОТГ компоненты борьбы с коррупцией.

Как отметила эксперт проекта, представитель ГО "Центр общественной адвокатуры" Татьяна Яцкив, из-за пандемии большинство мероприятий проводили онлайн.

"На местном уровне мы, в первую очередь, разрабатывали антикоррупционную программу мер по предупреждению коррупции и положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - сказала она.

Яцкив уточнила, что по законодательству антикоррупционные программы на уровне ОТГ не обязательны, поэтому в большинстве общин их не было, однако с помощью экспертов проекта такие программы были внедрены. "Но местные акты о конфликте интересов по законодательству должны быть приняты в общинах, однако в большинстве из них таких положений все равно не было", - добавила она.

Также эксперты отметили, что в начале проекта в большинстве ОТГ граждане не знали о механизмах доступа к публичной информации и проверки того, каким образом местные депутаты соблюдают законодательство, в частности по предотвращению коррупции и конфликта интересов.

По словам экспертов, членов общин научили, как подавать запросы на публичную информацию, как пользоваться различными реестрами и сервисами для проверки закупок, решений ОТГ и т.п.

Проект "Содействие антикоррупционной реформе на местном уровне в Украине" был реализован при поддержке программы МАТРА Посольства Нидерландов в 8 пилотных областях - Черниговской, Волынской, Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Луганской.

Из-за политики посольства Нидерландов относительно участия его представителей в публичных мероприятиях на презентации не смогла присутствовать первый секретарь посольства Моник де Хроот, однако было зачитано ее обращение.

Она отметила, что проект реализуется, чтобы помочь странам Восточной Европы, включая Украину, стать демократическими, плюралистическими, конституционными государствами с сильным гражданским обществом.

Моник де Хроот назвала децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, которая дает новые возможности для граждан, возможность заставить местную власть быть подотчетной за управление местными ресурсами.

Она отметила, что проект направлен на то, чтобы помочь местным общинам этих областей стать более самостоятельными и устойчивыми.

В презентации наработок проекта приняли участие: Моник де Хроот, первый секретарь Посольства Королевства Нидерланды; Наталья Дрозд , руководитель проекта, ГО Центр «Доброчин»; Александр Подгорный, эксперт проекта, ГО «Черниговский Центр Прав Человека»; Татьяна Яцкив, эксперт проекта, ГО «Центр общественной адвокатуры»; Михаил Золотухин, эксперт проекта, ГО «Фонд развития г. Николаева»; Ирина Гайдучик, эксперт проекта, ГО «Волынский Институт Права»; Татьяна Кириллова, эксперт проекта, ГО «Общественная инициатива Луганщины»; Артем Чайковский, эксперт проекта, ГО "Причерноморский центр политических и социальных исследований"; Александра Калашникова, эксперт проекта, ВГО «Ассоциация содействия самоорганизации населения»; Алексей Андреев, эксперт проекта, ГО «Днепропетровский координационно-экспертный центр по вопросам регуляторной политики».

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Автор: УНИАН