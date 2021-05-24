Отмечается, что на сегодняшний день цена топлива на АЗС страны - не показатель его качества.

Киев. 24 мая. УНИАН. Розничный рынок нефтепродуктов в Украине нуждается в системном контроле со стороны государства.

Об этом на совместной пресс-конференции Союза потребителей Украины и Международной академии стандартизации (МАС) в УНИАН сообщил исполнительный директор академии Олег Цильвик.

В ходе мероприятия журналистам были презентованы результаты исследования качества топлива, реализуемого на сетевых АЗС Киева и Киевской области.

«Рынок нефтепродуктов нуждается в эффективном надзоре со стороны государства. Этим эффективным надзором может быть только рыночный надзор, без давления на бизнес. Необходимо, чтобы в спокойный, свободный способ отбирались образцы нефтепродуктов для испытаний в лабораториях. Это европейский путь наведения порядка относительно качества и безопасности нефтепродуктов. К сожалению, сегодня Госэкоинспекция или не финансируется, или неэффективно использует средства», - сказал Цильвик.

Он сообщил, что под мониторинг качества топлива (бензин марки А-95 и дизельное топливо) попали семь сетевых АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL.

Отбор проб нефтепродуктов обеспечивался специалистами компании SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Экспертиза (испытания) отобранных проб нефтепродуктов осуществлялась независимой международной лабораторией «Инспекторат Украина» - член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).

По словам Цильвика, согласно результатам исследования, качество топлива в сетях ОККО, SOCAR, WOG, БРСМ и Авантаж 7 соответствует требованиям технического регламента. При этом топливо в сетях SUNOIL и MOTTO по некоторым показателям в разы отклоняется от нормы. К примеру, согласно исследованию, содержание серы в дизельном топливе MOTTO превышено в 30 раз, а у SUNOIL - в 15 раз.

Также Цильвик отметил, что большие вопросы возникают к формированию цены на АЗС.

«Можно ли по цене определить качество нефтепродуктов? Как мы видим, невозможно. Нефтепродукты от одного и того же производителя могут продаваться в двух разных сетях по существенно отличающимся ценам: как по самой дорогой цене, так и по самой низкой. Цена, в большинстве случаев, не показатель», - подчеркнул Цильвик.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан выразил надежду на то, что результаты исследования будут доведены до соответствующих служб и будут приняты необходимые меры.

Он добавил, что с сегодняшнего дня заработало онлайн-приложение Госпродпотребслужбы, которое можно установить на мобильный телефон, с помощью этого приложения можно в упрошенной форме составить жалобу.

«Мы сразу получаем это обращение у себя на сервере и в течение 24 часов будет осуществлен выезд по данному адресу. Призываем пользоваться этим онлайн-сервисом с целью улучшения качества предоставления услуг», - сказал Рубан.

Как добавил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, потребители нефтепродуктов, столкнувшиеся с нарушением своих прав, также могут обращаться в Союз потребителей, где им будет оказана бесплатная помочь.

«Уважаемые потребители, нужно бороться, писать, мы вам постараемся помочь. Помощь нашей организации бесплатная, у нас есть хоть какой-то опыт», - сказал Несмеянов.

В пресс-конференции приняли участие: Олег Цильвик, исполнительный директор Международной академии стандартизации; Максим Несмеянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины; Олег Рубан, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве; Александр Сиренко, главный редактор журнала «НефтеРынок», аналитик консалтинговой компании UPECO.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105388-press-konferenciya-v-unian-na-temu-chego-ozhidat-ukrainskim-potrebitelyam-ot-operatorov-rynka-nefteproduktov-v-usloviyah-vvedeniya-regulirovaniya-cen-na-toplivo-korporativnyh-voyn-uchastnikov-rynka.html

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Таким образом, правительство установило предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива.

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Автор: УНИАН