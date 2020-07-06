Sport Life начал предлагать клиентам помесячно платить за посещение своих фитнес-клубов (видео, фото)

В сети фитнес-клубов Sport Life отныне и навсегда созданы безопасные и комфортные условия для клиентов.

Киев. 6 июля. УНИАН. Сеть фитнес-клубов Sport Life начала предлагать клиентам доступный фитнес для всей семьи - заниматься спортом и помесячно платить за услуги.

Об этом вице-президент сети Маргарита Годун и руководитель проектов сети Александр Мазурик сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Годун подчеркнула, что сегодня происходит своеобразная фитнес-революция, и рынок фитнес-услуг не будет таким, каким был до карантина.

"Раньше посетители за вступление в клуб должны были оплачивать полную стоимость годового абонемента. Сейчас мы как раз на карантине сделали невероятный проект, который позволяет нашим клиентам и новым клиентам платить помесячно услуги в сети фитнес-клубов Sport Life", - сообщила Годун.

По ее словам, стоимость услуг в сети фитнес-клубов на один месяц составляет от 559 грн.

Годун выразила убеждение, что каждый украинец должен иметь возможность посещать бассейны или тренажерные залы.

Вице-президент сети подчеркнула, что Sport Life предоставляет качественные услуги и создал в своих клубах очень высокий уровень комфорта за небольшую сумму.

В свою очередь Мазурик отметил, что клиенты не будут переплачивать за ежемесячное пользование услугами фитнес-клубов.

"Никаких скрытых комиссий для клиента нет. Клиент платит только месячную оплату по тому графику платежей, который для себя выбирает", - сказал он.

По словам Мазурика, оформить покупку абонементов можно не только в клубах, но и онлайн.

"Мы предоставляем нашим клиентам возможность пользоваться финансовыми инструментами от ключевых банков Украины", - добавил Мазурик.

Годун уточнила, что покупать месячные клубные абонементы могут и новые, и старые клиенты.

Кроме того, вице-президент сети подчеркнула, что посещать фитнес-клубы Sport Life абсолютно безопасно.

«Мы измеряем температуру и сотрудникам, и нашим клиентам. Мы регулярно проводим дезинфекцию. Мы выполняем все рекомендации Минздрава, и в бассейнах сети клиенты плавают по два на дорожке. Везде есть дезинфекторы, для сотрудников действует масочный режим, они работают в перчатках. Поэтому все безопасно", - сказала она.

Вице-президент сети фитнес-центров Sport Life также отметила, что график работы фитнес-клубов не изменился.

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