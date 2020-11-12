Основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов подчеркнул, что для реализации программы президента Владимира Зеленского «Здоровая нация» в первую очередь необходима спортивно-оздоровительная инфраструктура, которая в условиях пандемии должна считаться критической и постоянно работать.

Киев. 12 ноября. УНИАН. Основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов подчеркивает важность укрепления иммунитета путем оздоровительной активности во время пандемии COVID-19.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, посвященной роли спорта в жизни человека и общегосударственной программе «Здоровая нация».

По словам Екимова, для реализации программы президента Владимира Зеленского «Здоровая нация» в первую очередь необходима спортивно-оздоровительная инфраструктура, которая в условиях пандемии должна считаться критической и постоянно работать.

«Посмотрите, что говорят люди, переболевшие ковидом. Если заниматься спортом, заниматься физкультурой, принимать витамины, вести здоровый образ жизни, то в 90% случаев COVID-19 проходит, как и другой грипп, хоть плохо, с температурой, но не хуже, чем другое вирусное », - сказал Екимов.

Он отметил, что люди, которые ведут здоровый образ жизни и регулярно тренируются, болеют в легкой форме, и эти данные медиков подтверждает информация о том, как быстро и почти бессимптомно болел COVID-19 мэр Киева Виталий Кличко, или как болеет президент Владимир Зеленский , который продолжает работать и также болеет с незначительными симптомами, потому что также ведет спортивный и здоровый образ жизни.

Екимов подчеркнул, что важной защитой от коронавируса является иммунитет, а его укрепление и восстановление происходит благодаря занятиям спортом и тренировкам. Поэтому спортивно-оздоровительная индустрия должна стать стратегической в ​​Украине, потому что заботится о здоровье нации.

Он отметил, что в развитых странах вкладывают средства в превентивную, оздоровительную медицину.

«Потому что дать человеку заболеть - это несравненно дешевле, чем потом его вылечить», - констатировал Екимов.

Группа компаний Sport Life призывает власти не на словах, а на деле реализовывать программу «Здоровая нация».

При этом основатель группы компаний Sport Life отметил, что только при участии профессионалов и бизнеса эта государственная программа может быть реализована и стать национальной идеей.

В связи с этим Екимов назвал «иррациональным» решение Кабмина о введении в Украине «карантина выходного дня», которым предусмотрено закрытие в выходные дни фитнес-клубов, добавив, что такие «правила игры» невозможно объяснить.

По его словам, такая позиция правительства может привести к тому, что многие украинцы лишатся возможности оздоравливаться в спортзалах и бассейнах.

Екимов отметил, что группа компаний Sport Life является крупнейшим в Украине оператором индустрии фитнеса, но чиновники не советовались с представителями группы по вопросу введения таких ограничений в работе спортивных и оздоровительных учреждений.

«С нами никто ни о чем не говорил, мы не были приглашены ни на одну встречу, на которой бы выслушали наше экспертное мнение о том, как сделать лучше», - сказал Екимов.

Кроме того, он отметил, что из-за карантина работники фитнес-клубов будут получать зарплаты не в полном объеме.

Он привел пример, что в сети фитнес-клубов Sport Life работает более 10 тыс. тренеров.

«Это крепкие люди. Оставив их без возможности работать, вы через неделю-две увидите их на улице... Потому что любую другую форму заработка у них забрали люди, которые сидят в Кабмине, которые принимают вынужденные решения. Я понимаю сложную ситуацию... Но каким образом спортивно-оздоровительная индустрия - это развлечения? Безусловно, нужно что-то сейчас делать, но встретьтесь, обсудите с представителями индустрии, попробуйте наладить безопасный процесс», - призвал Екимов.

В свою очередь вице-президент группы компаний Sport Life Маргарита Годун заверила, что посещение фитнес-клубов является абсолютно безопасным.

«Потому что мы все необходимые меры и рекомендации Минздрава выполняем. И наша площадь способна принять то количество посетителей, которое необходимо с соблюдением социальной дистанции. Сотрудники ходят в масках и перчатках, их состояние здоровья контролируется ежедневно. Повсюду расположены антисептики», - сказала она.

Также, по ее словам, план занятий составлен таким образом, что люди всех возрастов могут тренироваться в удобных условиях.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Зеленский в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией инициировал разработку программы «Здоровая нация», в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок.

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября в Украине «карантина выходного дня». Предварительно - на три недели, до 30 ноября. Так, в выходные будет разрешено работать только продовольственным магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Запрещена работа фитнес-центров, кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), ТРЦ, других развлекательных заведений и др.

Фото с прес-конференции: https://photo.unian.net/theme/101396-press-konferenciya-v-unian-posvyashchennaya-programme-zdorovaya-naciya-i-polze-ozdorovitelnoy-aktivnosti.html

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Автор: УНИАН