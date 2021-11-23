Треть опрошенных готовы поддержать Майдан сейчас, а треть – не готовы.

Киев. 23 ноября. УНИАН. Среди украинцев в возрасте 14-18 лет уровень знаний о событиях на Майдане 2013-2014 годов невысок.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Кандидат социологических наук, директор социологического информационно-исследовательского центра "Пульс" (г. Одесса) Елена Князева отметила, что большинству (82%) опрошенных известно о событиях на Майдане, которые произошли в Украине в конце 2013 – начале 2014 годов. По ее словам, почти треть (29%) опрошенных на юге сообщили, что ничего не знают об этих событиях (для сравнения на западе таких вдвое меньше – 15%). Эксперт добавила, что менее информированы о событиях на Майдане 2013-2014 годов жители сел, чем городов. По ее словам, скорее всего объясняется это тем, что городские жители в большей степени вовлечены в обсуждение этих событий, чем сельские.

Князева отметила, что уровень знаний о событиях на Майдане 2013-2014 годов невысок, поскольку лишь четверть опрошенных (25%) подтвердили, что хорошо информированы об этих событиях. Выше всех оценили свой уровень информированности о событиях на Майдане 2013-2014 годов жители центральной Украины.

Эксперт добавляет, что, несмотря на то, что половина опрошенных молодых людей (50%) считают, что Майдан 2013-2014 годов был вызван борьбой граждан, которые стихийно объединились для защиты своих прав, в целом отношение к Майдану, с учетом региональных различий, можно охарактеризовать как неопределенное. На юге и востоке доли тех, кто считает, что Майдан был стихийным событием (34% и 37% соответственно), и доли тех, кто не определились с ответом (36% и 34%), практически равны. По ее словам, также высокий процент тех, кому трудно ответить, может свидетельствовать либо о плохой осведомленности молодежи, либо о желании уклониться от ответа.

По данным опроса, две трети респондентов (68%) ответили, что среди их родственников или знакомых не было людей, которые принимали участие в событиях на Майдане. Абсолютное большинство опрошенных на юге и востоке Украины сообщили, что лично не знают тех, кто принимал участие в событиях на Майдане, а если таковые и были, то это знакомые, которые также могли быть жителями других регионов.

На вопрос "Если бы эти события происходили сейчас, Вы поддержали бы Майдан?" 36% респондентов затруднились с ответом, 33% – сказали, что не поддержали бы Майдан, 31% – заявили о своей поддержке. На юге и востоке Украины тех, кто готов поддержать Майдан сегодня, вдвое меньше: 13% и 19% соответственно.

Фото: https://photo.unian.net/theme/109522-prezentaciya-rezultatov-socoprosa-unian-pokolenie-molodyh-ukraincev-zhiznennye-prioritety-politicheskaya-aktivnost-i-socialnaya-pamyat.html

Справка. Опрос проводился в апреле Социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

Автор: Надя Пришляк