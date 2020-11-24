Участники пресс-конференции подчеркнули необходимость сотрудничества с Министерством образования для решения проблем студенчества.

Киев. 24 ноября. УНИАН. В Украине создают новую всеукраинскую студенческую организацию.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, посвященной созданию новой организации и работе органов студенческого самоуправления в заведениях высшего образования.

По словам секретаря Студенческой коллегии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Кирилла Демченко, новый союз создается для консолидации усилий студенчества по реформированию образовательной системы Украины и реализации проектов, направленных на развитие молодежи.

Демченко отметил, что на сегодняшний день система органов студенческого самоуправления (ОСС) в Украине не развита - даже формальные ОСС присутствуют в немногих вузах. «Иногда группы студентов, которые стремятся создать органы студенческого самоуправления в собственном университете, сталкиваются с прямым саботажем администрации университета», - подчеркнул он и добавил, что одним из путей решения этой проблемы является публичность.

Также он сообщил, что вскоре будут представлены проекты нового союза, который будет работать на улучшение качества образования в Украине и качества жизни молодежи в государстве. «Планы на ближайшее время - «сшивать» студенческую инфраструктуру Украины», - сказал он и пояснил, что речь идет о наработке новой программы обменов между вузами, в частности, опытом органов студенческого самоуправления.

Народный депутат Украины Алексей Жмеренецкий (фракция «Слуга народа») подчеркнул, что на сегодняшний день при Министерстве образования нет совещательного органа студенческого самоуправления. По его словам, это «одна из ключевых проблем, поскольку студенчество оторвано от участия в выработке государственной политики как на уровне приказов и работы министерства, так и на законотворческом уровне, поскольку большинство профильных законов вносится в Верховную Раду Кабинетом министров Украины и разрабатывается Министерством образования». Он подчеркнул необходимость создания такого совещательного органа при министерстве.

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что «это очень хорошая и яркая инициатива». Он сказал, что поддерживает желание студенчества «стать рупором министерства» и приветствует создание нового всеукраинского студенческого союза. «Давайте подпишем меморандум, давайте обсудим все те основы, которые вы пытаетесь воплотить», - предложил Шкарлет.

По его словам, важно объединить студентов не только вузов в крупных городах, но и в тех региональных университетах, где есть «мощные студенческие советы, которые отстаивают свои интересы как наиболее прогрессивной части общества».

Член студенческого парламента Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Евгений Щербак отметил, что речь идет не только о развитии локальных связей. «Мы пришли к тому, чтобы создать общую платформу для органов студенческого самоуправления», - сказал он. По словам Щербака, такая платформа сделает возможным межрегиональное сотрудничество соискателей высшего образования, которые стремятся обмениваться опытом, внедрять системные изменения.

Демченко также выразил надежду, что инициатива создать новый всеукраинский студенческий союз найдет поддержку в университетах Украины.

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Автор: УНИАН