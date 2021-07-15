По факту избиения полиция открыла уголовное производство по "журналистской" статье 345-1 Уголовного кодекса, а преступникам сообщено о подозрении по этой статье и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Киев. 15 июля. УНИАН. Днепровские телеканалы "Д1" и "ОТВ", журналистов которых 2 июля избили сотрудники КП "Муниципальная стража" во время съемок демонтажа рекламных носителей в Днепре, обратились к руководству государства с просьбой о помощи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали руководители этих СМИ.

Директор ТРК “Регион” (телеканал "Д1") Николай Павленко рассказал подробности избиения своих коллег

"2 июля во время выполнения своих профессиональных обязанностей жестоко избили работника телеканала "Д1". Журналист-оператор Сергей Файзулин снимал процесс демонтажа рекламных конструкций на проспекте Пушкина в Днепре", - рассказал Павленко.

По его словам, выезд на съемки был обусловлен звонками жителей города, которые возмущались тем, что демонтаж рекламных конструкций на проспекте Пушкина проходил в час-пик, когда люди возвращаются домой, а городские коммунальные службы перекрыли движение общественного и частного транспорта.

Павленко отметил, что кроме телеканала "Д1", на съемки также прибыли журналисты других СМИ.

"Журналисты выполняли свою работу, не вмешиваясь в происходящее. На каком-то этапе, будто по команде, на нашего журналиста и журналистов телеканала "ОТВ", информационного бюро “Репортер” напали сотрудники “Муниципальной стражи”, применили грубую физическую силу. Сергея Файзулина повалили на землю, били ногами. Видеокамеру крушили", - рассказал он.

Павленко добавил, что то же самое охранники “Муниципальной стражи” делали с операторами телеканала "ОТВ".

"Нападение снял депутат областного совета Даниил Мормуль, который вел стрим-репортаж с места события. После этого избили и депутата. Травмировали лицо. Все зафиксировано и подтверждено судмедэкспертизой", - сказал он.

Также Павленко добавил, что Сергея Файзулина доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова. Медработники диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму горла, ушиб спины. Журналисты телеканала "ОТВ" обратились за помощью в 16-ю городскую больницу Днепра, сняли побои.

В свою очередь, директор ТРК “Нова” (Телеканал "ОТВ") Галина Булавка рассказала, что сначала полиция открыла производство по ч. 3 ст. 296 УК (Хулиганство), однако впоследствии под давлением общественности и прессы квалификацию преступления изменили на ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста).

По ее словам, 4 июля пятерым участникам конфликта вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения. Среди них три охранника коммунального предприятия “Муниципальная стража”, которое подчиняется непосредственно руководству горсовета Днепра - все трое подозреваемых по решению суда получили меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Также участники пресс-конференции сообщили, что по поводу этого преступления обратились к руководству государства.

"Коллективы телеканала "Д1", канала "ОТВ" и информационного бюро “Репортер” выражают решительный протест против произвола силовых структур, подчиненных городской власти Днепра. Мы обратились к президенту Украины Владимира Зеленского, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, начальнику СБУ Украины Ивану Баканову, Главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву относительно защиты свободы слова, неприкосновенности журналистов во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей и содействия справедливому расследованию законности действий и существования таких силовых структур, как “Муниципальная стража” г. Днепр", - говорится в обращении.

Также они добавили, что на сегодня уже есть реакция на это преступление.

В частности, Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины возмущен фактом избиения журналистов в Днепре и призывает национальную полицию и Офис генерального прокурора оперативно и объективно расследовать инцидент, а местные власти - провести служебное расследование.

Вчера, 14 июля, этот вопрос был рассмотрен на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова под руководством председателя комитета Нестора Шуфрича, а также в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

В то же время обращение к мэру Днепра Борису Филатову на сегодня осталось без ответа.

"Реакции от городских властей Днепра пока нет, как и служебного расследования. Кстати, городской голова Днепра Борис Филатов является заслуженным журналистом Украины, который, к сожалению, никак не прокомментировал факт избиения журналистов охранниками силовой структуры, созданной при городском совете, и не инициировал соответствующее служебное расследование", - подчеркнули участники пресс-конференции.

Фото: https://photo.unian.net/theme/106606-press-konferenciya-v-unian-na-temu-izbienie-zhurnalistov-v-dnepre-sluchaynost-ili-tendenciya.html

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Автор: Дмитрий Хилюк