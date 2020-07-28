Обманутые клиенты биржевого брокера «Телетрейд» призывают правоохранительные органы расследовать факты мошенничества компании (видео, фото)

Обманутые клиенты также заявили, что компании удалось обмануть около 97% своих клиентов.

Киев. 28 июля. УНИАН. Инициативная группа клиентов компании «Телетрейд», предоставляющей услуги трейдинга на финансовых рынках, обвиняет компанию в мошенничестве и призывает правоохранительные органы возбудить уголовные дела против «Телетрейд» и ее руководителей.

Об этом клиенты компании заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Суть мошенничества заключается в том, что «Телетрейд» открывает фейковые счета на несуществующих людей, рисует на этих фейковых счетах несуществующие виртуальные деньги и устанавливает на этих счетах виртуальных роботов. Торговый робот торгует некоторое время в плюс. К этому роботу подключаются сотни клиентов с реальными деньгами, и когда общая сумма депозитов подключенных клиентов доходит до миллиона или двух, программист-мошенник «Телетрейд» открывает убыточные сделки», - сказал один из клиентов «Телетрейд» Вадим Кругляков.

По его словам, мошенники могут заполучить за одну такую сделку около 500 тыс. долл.

«За одну такую сделку они могут слить и прикарманить в среднем до полумиллиона долларов, а если сумма депозитов подключенных клиентов 3-4 миллиона, то одна такая сделка может слить более миллиона клиентских денег», - сказал Кругляков.

Также он отметил, что «Телетрейд» и ранее использовал мошеннические схемы.

Он также подчеркнул, что компании удалось обмануть около 97% своих клиентов.

«Еще несколько лет назад клиентская база «Телетрейд» перевалила за миллион. В лучшем случае около 3% клиентов сумели забрать деньги вовремя, а 97%, как и мы, потеряли все. Это около миллиона обманутых людей, а на сегодняшний день, я думаю, их уже больше миллиона», - сказал Кругляков.

Также обманутые клиенты заявили, что сотни миллионов долларов выводились и продолжают выводиться мошенниками из Украины в Россию через офшоры и такая деятельность компании подрывает украинскую экономику.

На пресс-конференции в УНИАН присутствовали также другие обманутые клиенты «Телетрейд» и бывшие сотрудники «Центра биржевых технологий» (ЦБТ), которые отказались работать с «Телетрейд» после покупки компанией ЦБТ.

Справка УНИАН. Компания «Телетрейд» предоставляет инвесторам услуги на международном финансовом рынке, включающие доступ к торговле широким спектром различных финансовых инструментов. Осуществляет деятельность на финансовых рынках более 20 лет.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98399-presskonferenciya-v-unian-na-temu-obmanutye-klienty-teletreyd-i-byvshie-sotrudniki-centra-birzhevyh-tehnologiy-hronika-sobytiy-materialy-vyvody.html

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