запрет рекламы никотина и алкоголя в СМИ

Эксперты настаивают на необходимости найти баланс между интересами заинтересованного в уменьшении зависимости от вредных привычек общества и медиарынка, которому нужны средства к существованию.

Киев. 9 июня. УНИАН. Тотальный запрет в Украине рекламы никотина и алкоголя в СМИ, что предусмотрено в законопроекте №4212, будет ежегодно приносить медиарынку убытки на 130 млн долларов.

Такое мнение высказали на пресс-конференции в УНИАН представители медиарынка, медицинские эксперты и народный депутат Никита Потураев.

Генеральный директор, шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий отметил, что поправки в закон о рекламе, которые предлагается внести законопроектом №4212, фактически запрещают рекламу любой алкогольной или никотиносодержащей продукции всеми СМИ, в том числе и электронными.

«Игроки медиарынка оценивают, что в таком случае потери индустрии достигнут 130 млн долларов в год. В условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, это угрожает существованию СМИ в целом. Однако мы надеемся достичь с законодателями консенсуса и сохранить для журналистов возможность заработать средства на собственное существование», - сказал Ганницкий.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов парламент запретил прямую рекламу алкоголя и табака в СМИ, что очень отразилось на СМИ, а особенно - печатных, которые потеряли 60% прибыли, и много таких СМИ или закрылись, или изменили форму собственности.

В свою очередь, владелец и директор информационного агентства «РБК-Украина» Иосиф Пинтус считает, что тотальным запретом рекламы никотина и алкоголя государство добьется только увеличения «черного рынка» этой продукции, уменьшения поступлений в госбюджет, и вообще встанет вопрос выживания СМИ.

Народный депутат Потураев, говоря о перспективах принятия этого законопроекта, отметил, что парламентариям следует найти баланс между интересами медиарынка и интересами общества в части запрета пропаганды вредных привычек, прежде всего среди несовершеннолетних.

«За каждым решением должно быть экономическое обоснование. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимали как адвокацию вредных привычек. Я призываю коллег к пониманию. Потому что, с одной стороны, эта проблема не может остаться без регуляции, а с другой - депутаты также должны заботиться и о предприятиях, в том числе и медиа. И должны найти здесь баланс», - отметил он.

Участники дискуссии отдельно коснулись вопроса рекламы заменителей табака - электронных сигарет различного принципа действия, которое также вышеупомянутым законопроектом предлагается запретить.

Кандидат медицинских наук, доцент, торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета Евгений Симонец из собственного опыта практикующего врача-пульмонолога сообщил, что его пациенты-курильщики крайне редко придерживаются рекомендации бросить курить, и в таких обстоятельствах электронные сигареты, а именно системы нагрева табака, являются определенным компромиссом.

«Если обычная сигарета - это стопроцентный вред, то система нагрева табака на 90-95% менее вредна. Ведь проблема не в никотине, который является таким же альдегидом, как никотин и вызывает привычку. Вредны продукты горения в процессе курения. У большого количества пациентов большая табачная зависимость, и я знаю, что они не бросят свою привычку, несмотря на мои убеждения. Единственный вариант у меня - рекомендовать продукт с меньшим вредом», - добавил врач.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

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Автор: УНИАН