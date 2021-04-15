"Трехсторонняя исследовательская группа" провела первое исследование, касающееся деолигархизации.

Киев. 15 апреля. УНИАН. Центр прикладных политических исследований "Пента", социологическая компания "Актив-групп" и коммуникационной агентство АСE Solutions создали консорциум "Трехсторонняя исследовательская группа" (ТИГР) и представили результаты исследования о деолигархизации.

Результаты исследования на пресс-конференции в УНИАН представили Владимир Фесенко, представлявший центр "Пента", Андрей Еременко из "Актив-групп" и Александр Каменец из АСE Solutions.

По словам Фесенко, в исследовании они определили, кого именно можно называть олигархами, и сформировали собственную классификацию украинских олигархов.

Так, олигархами исследователи считают богатейших людей страны, имеющих в своих руках прямые инструменты политического влияния и являющихся владельцами популярных СМИ.

Особенностями украинской олигархической системы эксперты назвали ее плюралистичность, конкуренцию и отсутствие четкой иерархии, в том числе в принятии решений.

"Это сыграло в плюс для нашей страны и стало важной предпосылкой для демократического пути развития нашей политической системы", - отметил Фесенко.

Он добавил, что в Украине пока нет ни доминирования главы государства над олигархами, ни единственного господствующего олигарха.

Исследователи предлагают следующую классификацию украинских олигархов: главные олигархи (так называемая высшая лига украинского олигархата), полуолигархи (первая лига украинского олигархата), олигархи из прошлого (входят в списки самых богатых людей страны, но сейчас отошли от участия в политических процессах), полуолигархи в "изгнании" (нынешние или бывшие богатые люди страны, которые вынуждены были покинуть Украину), полуолигархи с неопределенным статусом (по объему активов уступают представителям "первой лиги олигархата", но имеют или имели заметное политическое влияние) и региональные олигархи.

В свою очередь Еременко представил результаты социологического опроса, который проводился 20-21 марта среди взрослого населения Украины (1,2 тыс. респондентов) методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки при проценте ответов 50% составляет +/-2,9%, при проценте ответов 25% и 75% - +/-2,5%, при проценте ответов в 10% и 90% - +/-1,7%.

Так, 47,1% опрошенных главной опасностью для украинского общества определили доминирование олигархов в политике и экономике, что, по мнению экспертов, четко фиксирует запрос украинцев на деолигархизацию.

В то же время 49,4% респондентов заявили, что не считают влияние ни одного из олигархов положительным для страны.

По результатам опроса, 28,4% граждан считают, что сейчас в Украине продолжается процесс деолигархизации, 38,9% заявили, что такой процесс не происходит, а 20,3% уверены, что наоборот происходит олигархизация.

Как отметил Каменец, общие стандарты западных стран заключаются в ограничении влияния бизнеса и олигархов на политику, к чему стремится и Украина.

По его мнению, деолигархизация - это своеобразная возможность социального лифта для бизнесменов из регионов, которые могут не стать олигархами, но стать социально ответственными богатыми людьми национального уровня.

"Вывод, к которому мы пришли, - это то, что деолигархизация может быть растянута во времени, но неизбежна. Процесс уже стартовал", - подытожил Фесенко.

Кроме того, он уверен, что, чем дальше Украина будет двигаться на пути евроинтеграции, тем больше "красных флажков" по уменьшению влияния олигархов будет расставлять для нашей страны Евросоюз.

Эксперты отметили, что в рамках проекта будут продолжать работу, в частности, вскоре представят исследования относительно новых политических проектов.

Исследование: https://tigr.org.ua/deoligarhizacziya.html

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Автор: УНИАН