Речь идет о тендере на закупку городскими властями Николаева автобусов на сумму 4,5 млн евро, которые выделены ЕИБ.

Киев. 7 июля. УНИАН. Трудовой коллектив Черниговского автозавода, который является частью корпорации "Эталон", призвал мэра Николаева Александра Сенкевича не вмешиваться в работу тендерного комитета по закупке автобусов для города за деньги Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Такой призыв трудового коллектива озвучили спикеры: генеральный директор Черниговского автозавода Андрей Савченко; директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин и директор по качеству и общим вопросам Черниговского автозавода Сергей Бородуха на пресс-конференции в УНИАН.

Шкарупин заявил, что в случае наличия желания дать совет комитету мэру следует акцентировать внимание на отечественном производителе.

"Мы призываем, чтобы мэр не вмешивался в деятельность тендерного комитета. А если он хочет дать просто совет тендерному комитету, тогда пусть посоветует рассмотреть предложение именно Черниговского автозавода как наиболее экономически выгодное предложение", - сказал он.

В частности, речь идет о тендере на закупку городскими властями Николаева автобусов на сумму 4,5 млн евро, выделенных ЕИБ в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".

По словам участников пресс-конференции, 6 июля мэрия Николаева без официального объявления результатов оценки двух тендерных предложений (Черниговского автозавода и украинского посредника с белорусскими автобусами МАЗ) заявила, что победителем тендера является компания с МАЗами.

В мэрии добавили, что поскольку автобусы этого производителя не могут быть закуплены, по мнению чиновников, "из-за санкций", то тендер должен быть отменен.

Представители Черниговского автозавода подчеркнули, что аргументация относительно "санкций" является некорректной, так как за первое полугодие поставки белорусской техники в Украину только выросли.

По словам Шкарупина, определение победителем МАЗов и нерассмотрение предложения Черниговского завода противоречит логике, ведь украинский производитель предложил значительно лучшие условия.

"Сумма торгов - 4,5 млн евро. В предложении, которое подал участник с автобусами МАЗ, на эту сумму предложено 46 автобусов. В предложении, которое подал Черниговский автозавод, на эту сумму предложено 74 автобуса", - сказал он.

По его словам, автобусы украинского завода еще и дешевле на 70% своих белорусских конкурентов, что позволит Николаеву сэкономить более 2 млн евро на тендере.

Представителей автозавода удивляет и попытка городских властей Николаева переложить вину на ЕИБ, что является некорректным и недальновидным шагом со стороны властей города.

В этих условиях представители автозавода требуют, чтобы тендер не был отменен, а тендерный комитет направил в ЕИБ отчет с рекомендацией подписать контракт на поставку автобусов именно с Черниговским автозаводом.

Справка УНИАН. Черниговский автозавод основан в августе 2003 года, является одним из предприятий корпорации "Эталон". Завод специализируется на производстве автобусов и троллейбусов. Предприятие является одним из крупнейших производителей данной продукции в Украине.

Корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ООО "Базтехсервис".

Фото: https://photo.unian.net/theme/106465-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-kak-chinovniki-nikolaeva-otmenyayut-tender-v-kotorom-vyigral-ukrainskiy-proizvoditel.html

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Автор: Павел Степанец